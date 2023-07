Stand: 26.07.2023 08:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rotspon-Regatta in Lübeck: Lindenau gegen Günther

Auf der Travemünde Woche segeln heute wieder zwei prominente Politiker gegeneinander. Bei der traditionellen Rotspon-Regatta wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) herausgefordert. Lindenau hat bereits drei Rotspon-Regatten bestritten - für Günther ist es das erste Mal. Der CDU-Politiker hoffe daher auf Anfängerglück. Dem Gewinner winkt eine riesige Sechs-Liter-Flasche Lübecker Rotspons. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:00 Uhr

Betriebsversammlung beim Autozulieferer Autoliv in Elmshorn

Knapp zwei Wochen nach der Ankündigung des Autozulieferers Autoliv, seinen Standort in Elmshorn zu schließen, wollen die Mitarbeitenden heute Vormittag bei einer Betriebsversammlung Antworten auf drängende Fragen erhalten. Rund 500 Menschen arbeiten derzeit noch in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Nachricht über die Schließung war laut dem Betriebsratschef für viele ein Schock. Er rechnet damit, dass die Mitarbeitenden heute ihren Unmut deutlich machen wollen. Darüber hinaus gebe es viele offene Fragen an das Management, beispielsweise wie genau es für die Mitarbeitenden weiter geht und wann Verhandlungen über einen Sozialplan beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:00 Uhr

Geflügelpest trifft erneut Seehundstation Friedrichskoog

Bei einem toten Seehund in der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Damit ist zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Seehund in der Station betroffen. Weitere Seehunde sind derzeit nicht infiziert, heißt es vom Landwirtschaftsministerium. Dass neben Vögeln auch Säugetiere von der Geflügelpest infiziert werden, beobachten Experten vom Friedrich-Löffler-Institut seit einiger Zeit immer wieder. Die Seehundstation ist weiter regulär geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:00 Uhr

Weibliche Genitalverstümmelung in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es durch Migration über 3.000 Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind. Die Zahl der Fälle ist allein zwischen 2017 und 2020 um 40 Prozent gestiegen. Das zeigen UNICEF-Daten. Zu massiven körperlichen Folgen und psychischen Traumata tritt für Betroffene in Deutschland oft auch soziale Isolation ein. Auf Grund der Verstümmelung können sie laut Renate Sticke von der Fachstelle Tabu der Diakonie Altholstein oft nicht lange auf Stühlen sitzen und haben Menstruationsprobleme - Deutsch-Kurse oder Ausbildungen werden daher häufig abgebrochen. Die Fachstelle Tabu berät Betroffene, schult Fachkräfte und leistet Präventionsarbeit. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Unterkunft in Ellerbek nach Brand vorerst nicht bewohnbar

Bei einem Feuer in Ellerbek (Kreis Pinneberg) in der Nacht zu Mittwoch ist eine Unterkunft für mehr als 40 Menschen stark beschädigt worden. Laut Feuerwehr konnten die Bewohner und Bewohnerinnen rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. 25 Menschen wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht und werden vom DRK betreut. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Der Brand war in einer Küche im Obergeschoss der Unterkunft ausgebrochen. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:00 Uhr

Tourismus in SH: Ferienhausverband stellt deutlichen Rückgang fest

Viele Urlauber in Schleswig-Holstein haben offenbar ihr Buchungsverhalten verändert: Laut Tourismusagentur buchen viele Menschen inzwischen einen kürzeren Urlaub als bisher und geben weniger Geld aus. Während die Tourismusagentur SH die Buchungslage dennoch als gut bis sehr gut bezeichnet, registriert der Deutsche Ferienhausverband einen deutlichen Rückgang bei den Buchungen der Unterkünfte in Schleswig-Holstein. Auf der Internetplattform Travanto habe man ein Minus von 5,6 Prozent in den vergangenen 30 Tagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Feuer auf altem Flugplatz Kiel-Holtenau

Auf dem alten Kieler Flugplatzgelände MFG 5 ist heute Nacht eine Lagerhalle aus Holz in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf weitere Hallen in der Umgebung und einen angrenzenden Wald überging. Rund 50 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr bei den Löscharbeiten beteiligt. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: meist trocken mit kurzen Schauern oder Gewittern

Heute ist es überwiegend wolkig mit teilweise kräftigen Schauern - vereinzelt sind Gewitter möglich. Daneben wird es auch trockene Abschnitte mit Sonnenschein geben, vor allem an der Ostsee. Am Abend ist in vielen Regionen mit Wetterberuhigung zu rechnen. Die Temperaturen bleiben kühl, bei Höchstwerten von 17 Grad in Wacken (Kreis Steinburg) bis 19 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Es weht zeitweise mäßiger, an der Nordsee frischer westlicher Wind. Dazu kommen starke, in Schauer- und Gewitternähe auch stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

