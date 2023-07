Preetz: Mutmaßlicher Fahrraddieb gesteht halbes Dutzend anderer Vergehen Stand: 26.07.2023 19:08 Uhr Weil er ein Fahrrad stehlen wollte, nahm die Polizei einen Mann fest. Dann stellte sich aber raus, dass der Mann noch ein halbes Dutzend anderer Vergehen auf dem Kerbholz hatte.

Ein 13-Jähriger hatte laut Polizei einen Mann am Dienstag am Bahnhof in Preetz (Kreis Plön) dabei beobachtet, wie er offenbar ein E-Bike stehlen wollte. Daraufhin informierte der Jugendliche die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen den Tatverdächtigen, einen 42-Jährigen, an. Der gab erstmal den Diebstahlversuch zu. Dann aber kamen nach und nach noch weitere Diebstähle ans Licht.

Zigaretten, E-Bikes, Laptops

Die Beamten fanden Zigaretten - laut dem 42-Jährigen in Ascheberg (ebenfalls Kreis Plön) gestohlen. Außerdem hatte der Mann einen E-Bike Schlüssel dabei. Er gehörte laut seiner Auskunft zu einem geklauten Rad aus Ascheberg. Zwei Laptops und eine Kamera hatte der Tatverdächtige auch dabei. Die Laptops und die Kamera habe er einem Bekannten abgekauft, wissend, dass es sich um gestohlene Ware handele.

Zu allem Überfluss traf während der Befragung noch eine Bekannte des 42-Jährigen ein. Sie fuhr ein weiteres E-Bike mit einem aufgebrochenen Ringschloss. Der Tatverdächtige räumte ein, das Fahrrad in Lübeck gestohlen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Außerdem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein - wegen Diebstahls, versuchtem Diebstahl und Hehlerei.

