Baustelle Olympiabrücke: Kanal wird für große Schiffe gesperrt

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) schränkt den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ein. Grund dafür sind Reparaturen an einer der Holtenauer Hochbrücken in Kiel - der Olympiabrücke. Nach Angaben der Behörde dürfen Schiffe ab einer Höhe von 37 Metern von heute an den NOK tagsüber nicht mehr passieren. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende August, immer montags bis freitags. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:30 Uhr

Dachstuhlbrand in Pinneberg

Bei einem Dachstuhlbrand in Pinneberg waren am Sonntag etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Laut Leitstelle konnten sie verhindern, dass das Dach des Hauses im Borsteler Weg komplett abbrannte. Das Technische Hilfswerk (THW) sicherte das gelöschte Gebäude anschließend mit Planen gegen den angekündigten Regen. Die vier Bewohner retteten sich selbstständig - ein Feuerwehrmann kam mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:30 Uhr

Dachstuhlbrand in Steinbergkirche

In Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz gegeben. Laut Leitstelle war im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße ein Feuer ausgebrochen. Demnach kamen neun Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Weitere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Bis zu 60 Einsatzkräfte waren etwa vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:00 Uhr

Kreißsaal des Marien-Krankenhauses in Lübeck schließt

Der Kreißsaal und die Entbindungsstation des Marien-Krankenhauses (MKH) in Lübeck ziehen heute auf den Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) um. Die Hebammen und Pflegekräfte des MKH werden sich dort gemeinsam mit den Teams des UKSH um die Patientinnen kümmern, teilt das Marien-Krankenhaus auf seiner Website mit. Im Lübecker Marien-Krankenhaus kamen bisher jedes Jahr etwa 1.300 Kinder zur Welt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:00 Uhr

Räumliche Entwicklung in SH: Regionalpläne starten

Schleswig-Holsteiner können sich ab heute am Entwicklungsplan des Landes beteiligen. Neue Regionalpläne sollen laut Innenministerium festlegen, welche Gebiete im Land, welche Funktionen haben sollen - also zum Beispiel für den Naturschutz oder für Siedlungen. Heute startet das mehrmonatige Beteiligungsverfahren. Wann genau die neuen Pläne dann in Kraft treten, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 05:30 Uhr

Fahrzeugbrand sorgt für Sperrung der Fehmarnsundbrücke

Die Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) war am Sonntag für mehrere Stunden voll gesperrt. Grund dafür war ein brennendes Cabrio, kurz vor der Insel. Laut Polizei war von dem Auto nach den Löscharbeiten nicht mehr viel übrig - verletzt wurde niemand. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren den Angaben zufolge aufwendig, erst gegen 17.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 05:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne bei bis zu 34 Grad

Heute gibt es zunächst dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, ab dem Vormittag ist es dann häufiger heiter. Die Höchstwerte liegen deutlich unter dem Niveau des warmen Sonntags - mit 20 Grad auf Amrum bis 25 Grad in Lauenburg. In Schauer- und Gewitternähe weht starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind, einzelne Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Zum Abend hin lässt der Wind nach. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:00 Uhr

