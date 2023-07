Baustelle Olympiabrücke: NOK tagsüber für große Schiffe gesperrt Stand: 10.07.2023 07:58 Uhr Tagsüber und unter der Woche dürfen Schiffe, die 37 Meter und höher sind, erstmal nicht mehr unter den Holtenauer Hochbrücken hindurchfahren. Grund sind Reparaturarbeiten an der Olympiabrücke.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) schränkt den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ein. Grund dafür sind Reparaturen an einer der Holtenauer Hochbrücken in Kiel - der Olympiabrücke. Nach Angaben der Behörde dürfen Schiffe ab einer Höhe von 37 Metern den NOK tagsüber nicht mehr passieren. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende August - immer montags bis freitags. An den Wochenenden bleibt der NOK für den Schiffsverkehr frei.

Ende der Bauarbeiten im Spätherbst

Laut WSA sind die Teilsperrungen aus Sicherheitsgründen notwendig. Während der Arbeiten an der Olympiabrücke könnten Bauteile herabfallen, Schiffe beschädigen und Menschen verletzen. Im Spätherbst will der Landesbtrieb Straßenbau und Verkehr mit seinen Arbeiten an den Holtenauer Hochbrücken fertig sein.

Grund für die Reparaturarbeiten ist die Kollision eines Frachters mit der Kieler Olympiabrücke im vergangenen Jahr.

