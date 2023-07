Gleich drei Badeunfälle in Scharbeutz und Travemünde Stand: 10.07.2023 13:37 Uhr Gleich drei Menschen sind am Wochenende beim Baden in der Ostsee in Not geraten. Die Unfälle ereigneten sich in Scharbeutz und Lübeck-Travemünde (beide Kreis Ostholstein).

Eine 78 Jahre alte Frau aus Bayern war beim Baden in der Ostsee in Scharbeutz am Sonntag plötzlich untergegangen. Warum, ist unklar. Laut Polizei sorgten ihre Begleitpersonen dafür, dass die Urlauberin schnell professionelle Hilfe bekam. Es habe Lebensgefahr bestanden, hieß es. Wie es der Frau jetzt geht, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Bereits am Sonnabend waren in der Lübecker Bucht zwei weitere Menschen beim Baden in Not geraten. In Lübeck-Travemünde wurde ein 23 Jahre alter Mann aus Hamburg beim Schwimmen plötzlich ohnmächtig. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er zu viel Wasser geschluckt. Andere Badegäste eilten dem jungen Mann zur Hilfe und brachten ihn an Land. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gefährliche Situation in knietiefem Wasser

In Scharbeutz geriet am Sonnabend ein weiterer Hamburger in Not. Im knietiefen Wasser brachte ihn eine Welle aus dem Gleichgewicht und zog ihn unter Wasser. Auch ihm kamen sofort andere Badegäste zur Hilfe. Der 29-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein