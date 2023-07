Klebe-Aktion der "Letzten Generation" führt zu Stau auf B76 in Kiel Stand: 10.07.2023 08:18 Uhr Weil sich mehrere Anhänger der "Letzten Generation" am Montagmorgen in Kiel auf Höhe der Anschlusstellen am Holstein-Stadion festgeklebt hatten, kam es zu Staus. Inzwischen läuft der Verkehr wieder.

In Kiel hat sich der Verkehr auf der B76 heute morgen gestaut. Drei Anhänger der Letzten Generation hatten sich gegen 8 Uhr auf der Straße festgeklebt - auf Höhe der Anschlusstellen am Holstein-Stadion. Drei weitere Aktivisten hatten sich auf die Straße gesetzt, ohne sich festzukleben. Die Aktion führte zu Staus in beide Richtungen, mittlerweile ist die Strecke aber wieder frei. Die Polizei nahm sechs Aktivisten vorerst in Gewahrsam.

Stau am Kronshagener Weg

Etwa zur gleichen Zeit gab es eine weitere Aktion der Gruppe an der Anschlusstelle Kronshagen Süd. Auch hier waren nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sechs Personen beteiligt, fünf von ihnen klebten sich fest. Autofahrer kamen deshalb nicht auf den Kronshagener Weg, es staute sich auch hier. Etwa zehn Polizeibeamte waren vor Ort und lösten die Protestveranstaltung auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel