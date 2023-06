Stand: 22.06.2023 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ministerpräsident Günther will gegen "Letzte Generation" vorgehen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Aktionen der "Letzten Generation" am Mittwoch scharf verurteilt. Man erlebe zurzeit eine ganze Serie von Straftaten durch die Gruppe, so Günther. Diese erwiesen dem Klimaschutz einen Bärendienst. Günther verwies auf die Klimaziele des Landes und sagte weiter, die Taten würden viele Menschen verunsichern. "Und für mich ist wichtig, dass wir als Rechtsstaat da wirklich mit aller Härte auch dagegen vorgehen." Welche konkreten Mittel das sind, ließ Günther offen und verwies auf Nachfrage auf Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), die sich am Donnerstag auf der Insel Sylt ein Bild von der Lage machen will. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Fahrgastverband kritisiert Verkehrskonzept zur Kieler Woche

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass das Verkehrskonzept der Kieler Woche vor allem auf Autofahrende ausgerichtet sei und Busfahrgäste benachteilige. Der Busverkehr in Kiel käme während der Kieler Woche teilweise zum Erliegen, kritisiert der Verband. An manchen Haltestellen würde gar kein Bus mehr fahren, sagte Sprecher Naumann NDR Schleswig-Holstein. Über Verspätungen und Ausfälle würde außerdem nicht ausreichend informiert. Als Grund für die Beeinträchtigungen sieht Naumann die vielen Staus in Kiel, in denen die Busse feststeckten. Um den Busverkehr gerade während der Kieler Woche aufrecht erhalten zu können, fordert er von der Stadt, für die Busse separate Spuren einzurichten. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Situation in Kinos noch immer angespannt

In Rendsburg ist am Mittwoch der Kinopreis Schleswig-Holstein verliehen worden. 33 Kinos durften sich in fünf Kategorien über Preisgelder von jeweils bis zu 7.500 Euro freuen. Das können die Kinos gerade jetzt gut gebrauchen. Denn die Einbußen durch die Corona-Pandemie sind zwar vorbei, die Situation ist zum Teil aber immer noch angespannt. Der Betreiber des Studiokinos in Kiel, Dennis Jahnke, sprach von einem Auf und Ab. Anfang des Jahres hatten die Besucherzahlen fast schon Vor-Corona-Niveau erreicht. Dass gerade der erste Sommer nach der Pandemie schon so früh mit bestem Wetter daher kommt, mache die Lage wieder kritisch - im Sommer brechen die Besucherzahlen grundsätzlich etwas ein. Dass sie aktuell so niedrig sind, liegt laut Jahnke aber auch an den jüngsten Preiserhöhungen infolge der Inflation. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Geflügelpest bei Lachmöven am Eidersperrwerk

Bei neun verendeten Lachmöwenküken am Eidersperrwerk ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Kreis Dithmarschen mitteilt, sind von den gut 1.700 Brutpaaren bereits mehr als 500 Wildvögel gestorben. Das Veterinäramt sammelt die toten Tiere ein. Der Kreis weist darauf hin, dass unbedingt Abstand zu den Vögeln gehalten werden müsse und bittet insbesondere Hundehalterinnen und -halter, ihre Tiere im Bereich der Kolonie an der kurzen Leine führen. Um welchen Subtyp der Geflügelpest es sich handelt, steht derzeit noch nicht fest. Laut Kreis mache das aktuelle Geschehen deutlich, dass das Virus inzwischen ganzjährig in Schleswig-Holstein vorhanden sei. Vor etwa zwei Wochen war die Geflügelpest bereits bei Lummen und Basstölpeln auf Helgoland ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Stormarner Eltern schreiben Brandbrief an Bildungsministerin

In einem Brandbrief an Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) haben die Elternvertretungen von drei Stormarner Gemeinschaftsschulen Alarm geschlagen. Gerade an Gemeinschaftsschulen gebe es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Die Eltern bemängeln Unterrichtsausfall, den ständigen Einsatz neuer Vertretungslehrkräfte und die mangelhafte Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Sie fordern deshalb, die Lehrkräftegewinnung in den Fokus der Bildungspolitik zu rücken. Eine Reaktion von Bildungsministerin Prien steht noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Balkonkraftwerke: Schwierigkeiten bei Online-Antrag

Schleswig-Holstein bezuschusst die Installation von Mini-Photovoltaik-Systemen mit bis zu 200 Euro. Am Mittwoch konnten Menschen aus Schleswig-Holstein von 17 bis 20 Uhr online den Antrag auf die Finanzspritze stellen. Zeitweise ließ sich der Antrag jedoch nicht online öffnen. In den sozialen Medien erreichten NDR Schleswig-Holstein zahlreiche Beschwerden. Andere Menschen berichteten davon, dass sie den Antrag öffnen und ausfüllen konnten. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Brand in Hanerau-Hademarschen

Im Alten Pastorat in Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 50 Einsatzkräfte sind laut Feuerwehr im Moment vor Ort. Sie sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Flammen hatten sich nach Angaben der Helfenden im Inneren des Hauses entzündet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf das ganze Gebäude ausbreitet. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 07:00 Uhr

Zehn Jahre nach Jahrhundert-Hochwasser: Neue Spundwand für Lauenburg

An der Palmschleuse im östlichen Teil der Stadt Lauenburg haben am Mittwoch die Arbeiten an einer Spundwand begonnen. Doch auch zehn Jahre nach dem Jahrhundert-Hochwasser geht der Hochwasserschutz offenbar nur schleppend voran. Mit zehntausenden Sandsäcken versuchte die Stadt 2013, sich vor dem Jahrhundert-Hochwasser zu schützen. Tagelang stand die Innenstadt damals unter Wasser. Der Schaden ging in Millionenhöhe. Vor allem in der historischen Altstadt sind die Häuser nach wir vor ungeschützt. Die neue Spundwand soll die B209 und große Teile des Hinterlandes schützen, erklärt der Amtsleiter für Stadtentwicklung, Christian Asboe. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 07:00 Uhr

Schlei-Region für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet

Die Ostseefjord Schlei GmbH hat einen Sonderpreis beim Bundeswettbewerb "Nachhaltige Tourismusdestinationen" bekommen. Die Auszeichnungen wurden am Mittwoch vom Deutschen Tourismusverband in Berlin verliehen. Als einer von drei gleichberechtigten Preisträgern wurden die Schlei-Region als "Best Practice"-Beispiel ausgezeichnet. Der Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH, Max Triphaus, sieht seinen Kurs durch die Auszeichnung bestätigt. Für ihn und sein Team seien im Tourismus die Grenzen des Wachstums schon lange erreicht. Ihm sei wichtig, bei der Entwicklung der Angebote auch die Einheimischen mitzunehmen. Dazu gehöre auch, mal "Nein" zu Investoren zu sagen - zum Beispiel, wenn es um weitere Ferienunterkünfte geht. Weitere Sonderpreise gingen an Projekte in der Uckermark und in Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix bei 19 bis 26 Grad

Der Tag startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, später nimmt die Bewölkung zu und vor allem im Süden sind Schauer oder einzelne, teils kräftige Gewitter möglich. Nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal bleibt es dagegen überwiegend trocken und sonnig. Die Temperaturen erreichen 19 Grad auf Sylt und bis zu 26 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 06:00 Uhr

