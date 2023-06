Stand: 21.06.2023 08:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neuer Förderungszeitraum für Balkonkraftwerke

Schleswig-Holstein legt bei der Förderung sogenannter Balkonkraftwerke nach. Weil die Nachfrage an der finanziellen Unterstützung der Mini-Photovoltaik-Anlagen groß ist, öffnet das Klimaschutzministerium heute Nachmittag ab 17 Uhr ein zusätzliches Antragsfenster. Konkret geht es um einen finanziellen Zuschuss von 200 Euro, mit denen sich der Kauf eines Balkonkraftwerkes deutlich schneller rechnen kann. Zwei Mal hat das Land bereits Fördertöpfe dafür bereit gestellt - jedes Mal war das Geld in kürzester Zeit vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

FFG wichtigster Panzer-Lieferant für Ukraine in Europa

Die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG) ist derzeit der wichtigste europäische Lieferant von Panzern für die Ukraine. Das sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei einem Besuch des Unternehmens. Mit seinen etwa 800 Mitarbeitern setzt das Unternehmen in Flensburg alte Panzer instand und baut neue. Aktuell sind fast alle Aufträge ausschließlich für die Ukraine bestimmt, in Auftrag gegeben und bezahlt von der Bundesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

Krankenhäuser warnen vor Insolvenzen

Unter dem Namen "Alarmstufe Rot" weisen Kliniken auf ihre finanziellen Probleme hin. Vor allem die Inflation und die jüngsten Tarifabschüsse sorgen für Defizite. Auch in Schleswig-Holstein gab es am Dienstag Aktionen - in Kiel forderten Vertreter von Kliniken am Stand des Städtischen Krankenhauses auf der Kieler Woche finanzielle Hilfen des Bundes. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund sagte: "Die Lage für die Krankenhäuser ist im Moment flächendeckend angespannt bis dramatisch. Und das, was droht, ist eine Insolvenzwelle. Erste Fälle davon haben wir in Schleswig-Holstein schon gesehen. Und es ist zu befürchten, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist." Stündlich, sagt Reimund, steige das Gesamtdefizit der Kliniken im Land um 32.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

Polizei ermittelt nach Messerattacke in Breitenfelde

Nach der Messerattacke in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ermittelt die Polizei jetzt die Hintergründe der Tat. Ein Mann hatte dort am Dienstag auf der Straße eine 37 Jahre alte Frau und einen 45-jährigen Mann gezielt mit einem Messer angegriffen und beide lebensgefährlich verletzt. Nach der Attacke konnte der Verdächtige von drei Zeugen überwältigt und solange festgehalten werden, bis die Polizei kam und ihn festnahm. Die versucht nun, die Hintergründe der Tat zu ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 07:00 Uhr

Fußball: Phönix Lübeck braucht neuen Trainer

Fußballregionalist Phönix Lübeck trennt sich überraschend von seinem Trainer Oliver Zapel. Wie der Verein mitteilt, gehe man einvernehmlich und freundschaftlich auseinander. Zapel selbst gibt dafür private Gründe an. Dabei hatte der 55-Jährige seinen Vertrag erst vor kurzem für drei Jahre verlängert. Wer jetzt neuer Trainer werden soll, dazu hat sich Phönix Lübeck bisher nicht geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:00 Uhr

Marienkrankenhaus Lübeck: Geburtshilfe zieht früher um

Die Geburtshilfe des Marienkrankenhauses in Lübeck zieht deutlich früher auf das UKSH-Gelände um als ursprünglich geplant. Hintergrund sind nach Angaben des Erzbistums Hamburg als Betreiber der Klinik Personalprobleme - es werde dadurch schwierig, die Schwangeren in der Innenstadt zu versorgen. Darum zieht die Geburtshilfe nun schon am 10. Juli um, zunächst in das Eltern-Kind-Zentrum auf dem Campus. Am 1. September soll dann der neue Kreißsaal des Marienkrankenhauses am UKSH bezogen werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Trotz Wolken bleibt es trocken

Am Mittwochvormittag ist es im Land weitestgehend trocken. Auch am Nachmittag kommt es trotz wechselnder Bewölkung nicht zu Niederschlägen. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 21 Grad auf Sylt, 26 Grad in Kiel und 28 Grad im Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 06:00 Uhr

