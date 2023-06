Messerattacke in Breitenfelde: Mann in Untersuchungshaft Stand: 21.06.2023 17:11 Uhr Zwei Menschen sind bei einem Messerangriff in Breitenfelde bei Mölln schwer verletzt worden. Sie sind mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach dem Messerangriff in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist der mutmaßliche Angreifer jetzt dem Haftrichter vorgeführt worden. Der entschied, dass der 52-Jährige in Untersuchungshaft kommt - wegen des dringenden Verdachts auf versuchten zweifachen Totschlag.

Der Mann soll am Dienstag mit einem Messer auf seine Ehefrau und einen anderen Mann eingestochen haben. Dabei wurden die 37-jährige Frau und der 45 Jahre alte Mann lebensgefährlich verletzt. Beide kamen zunächst in ein Krankenhaus, schweben laut Polizei mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Auch der mutmaßliche Täter wurde nach der Attacke im Krankenhaus behandelt.

Zu den Vorwürfen wollte er sich bisher nicht äußern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die beiden Opfer sind mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Siebenjähriger Sohn war bei der Tat in der Nähe

Drei Passanten konnten den mutmaßlichen Angreifer nach der Attacke überwältigen. Nach Angaben der Ermittler war auch der sieben Jahre alte Sohn der Frau beim Angriff dabei oder zumindest in der Nähe. Er wurde von einem Seelsorger betreut und zunächst bei Verwandten untergebracht.

