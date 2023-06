A7 in Hamburg nach nächtlicher Sperrung wieder frei Stand: 22.06.2023 12:20 Uhr Die in der Nacht zum Donnerstag nördlich des Elbtunnels gesperrte Autobahn 7 in Richtung Flensburg ist am Donnerstagmorgen wieder freigeben worden.

Eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes sagte, die Sperrung sei planmäßig um 5 Uhr aufgehoben worden. Die Fahrbahn war nach den starken Regenfällen am vergangenen Wochenende abgesackt.

Bevor repariert werden kann, musste die Fahrbahn verlegt werden. Um dies einzurichten, wurde die A7 am Mittwochabend in Richtung Norden zwischen Hamburg-Othmarschen und Bahrenfeld voll gesperrt. Die beschädigte Fahrbahn wurde untersucht. In einem nächsten Schritt soll sie repariert werden.

Weitere Informationen Starkregen sorgt für Feuerwehreinsätze und Elbtunnel-Sperrung Ein Unwetter hat am Sonnabend im Hamburger Westen zu vollgelaufenen Kellern und Behinderungen auf der Autobahn 7 geführt. (18.06.2023) mehr Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.06.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr