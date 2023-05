Stand: 26.05.2023 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vion will Schlachthof in Bad Bramstedt schließen

Der Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) soll zum 31. Juli geschlossen werden. Das teilt das niederländische Unternehmen Vion mit. Für die 250 Beschäftigten soll es nach Beratungen mit dem Betriebsrat einen Interessensausgleich und Sozialplan geben. Ob wirklich alle Beschäftigten gekündigt werden kann, will nun die Gewerkschaft NGG prüfen. Nach Angaben des Unternehmens ist die Schließung eine Konsequenz aus der aktuellen Marktlage, weil weniger Fleisch gegessen wird. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 07:00 Uhr

Landwirte für innovative Tierhaltung ausgezeichnet

Die Landwirtschaftskammer hat zwei Betriebe im Land mit Ehrenpreisen für innovative Tierhaltung ausgezeichnet worden. Auf dem Hof von Familie Engelbrecht in Bokholt (Kreis Pinneberg) und dem Rinderzuchtbetrieb von Henning Odesen in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) stünden artgerechte Haltung und Wirtschaftlichkeit besonders gut im Einklang, so die Juroren. In Bokholt gibt es beispielsweise einen Roboter, der die Kühe Tag und Nacht mit Futter versorgt. Das sorgt laut dem Landwirt für eine bessere Milchqualität. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 07:00 Uhr

Ratekau: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Ratekau im Kreis Ostholstein beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 74-Jährige wollte laut Polizei mit seinem E-Bike zum gegenüberliegenden Radweg gelangen, als er von dem Auto erfasst wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 06:00 Uhr

Gute Buchungslage zu Pfingsten

Das lange Pfingstwochenende lockt offenbar viele Urlauber und Ausflügler nach Schleswig-Holstein. Die Tourismusagentur berichtet von guten bis sehr guten Auslastungen im Land: Über 90 Prozent sind es demnach zum Beispiel in Büsum (Kreis Dithmarschen), mehr als 80 Prozent der Ferienunterkünfte sind auf Föhr (Kreis Nordfriesland), in Grömitz (Kreis Ostholstein) und in Lübeck-Travemünde belegt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen: Der ADAC rechnet vor allem auf der A1 mit viel Verkehr. Auch Hamburg könnte demnach über Pfingsten wieder zum Nadelöhr werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 06:00 Uhr

Heizungsgesetz sorgt für Unsicherheit in SH

Das viel diskutierte Heizungsgesetz des Bundes sorgt bei vielen Eigenheimbesitzern in Schleswig-Holstein für Unsicherheit. Laut Landesfachverband "Sanitär Heizung Klima" ist vielen Kunden unklar, ob sie ihre vorhandene Gas- oder Öl-Heizung gegen eine Wärmepumpe tauschen können. Diese Frage lässt sich jedoch laut Fachverband nicht pauschal beantworten und muss im Einzelfall geklärt werden. Der Gesetzentwurf zum sogenannten Heizungsgesetz sieht vor, dass Heizungen, die ab 2024 in Betrieb genommen werden, zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden müssen. Ein Austausch funktionierender Anlagen ist nicht notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 06:00 Uhr

Justizminister ziehen Konsequenzen aus Messerattacke von Brokstedt

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat die Justizministerkonferenz in Berlin allen Anträgen aus Schleswig-Holstein und Hamburg zugestimmt. Beide Länder hatten sich nach der Messerattacke von Brokstedt dafür eingesetzt, den Informationsaustausch zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu verbessern. In einem weiteren Antrag geht es um die Übermittlung von strafrechtlich relevanten Informationen aus den Justizvollzugsanstalten. Außerdem soll die Datengrundlage über Messerangriffe bundesweit verbessert werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Heiter und trocken

Heute anfangs an der Westküste zeitweise dichte Wolken, in den übrigen Regionen und im Verlauf auch an der Nordsee heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee böig auffrischender Nord- bis Nordwestwind.

