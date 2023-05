Stand: 30.04.2018 15:23 Uhr Kreis Segeberg: Wirtschaft, Wald und Winnetou

Segeberg steht für viele gleichbedeutend mit Winnetou und den Karl-May-Spielen. Doch der 1.344 Quadratkilometer große Kreis mit mehr als 270.000 Einwohnern besteht aus mehr als einem Kalkberg mit integrierter Wild-West-Bühne. Die wirtschaftliche Entwicklung ist verbunden mit der Nähe zur Metropole Hamburg. Als Teil der Metropolregion Hamburg profitiert Segeberg durch Firmen, die sich hier ansiedeln.

Norderstedt ist größte Stadt

An der Grenze zu Hamburg bildet Norderstedt das wirtschaftliche Zentrum des Kreises. Die rund 78.000 Einwohner zählende Stadt ist seit Januar 2005 die erste "große kreisangehörige Stadt" in Schleswig-Holstein. Weitere größere Städte sind Kaltenkirchen (21.000 Einwohner), Bad Segeberg (17.400) und Bad Bramstedt (14.100). Die amtsfreie Gemeinde Henstedt-Ulzburg kommt sogar auf 28.000 Einwohner. Über die A 7 sind vor allem die westlichen Gebiete an Hamburg und Kiel angebunden. Im Norden führt die A 21 zusammen mit der B 404 in Richtung Kiel.

Seine Lage auf der Grenze des schleswig-holsteinischen Geestgebietes und der ostholsteinischen Hügel- und Seenlandschaft macht den Kreis aber auch zu einem landschaftlich abwechslungsreichen Naherholungsgebiet. Mit 17 Prozent Wald gehört Segeberg zu den waldreichsten Kreisen im Land.

Kliniken, Kuren und Karl May

Im eher ländlich geprägten Nordosten des Kreises sind die Gesundheitsbranche, die Naherholung und der Tourismus (Naturpark Holsteinische Schweiz) wichtige wirtschaftliche Faktoren. Die wohl berühmteste Visitenkarte des Kreises sind die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. In dem Open-Air-Theater am Kalkfelsen reiten im Sommer nicht nur Winnetou und Old Shatterhand. Bands wie Santiano geben hier auch gern Konzerte. Außerdem ist Bad Segeberg als Luftkurort und Heilbad staatlich anerkannt. Im Westen hat Bad Bramstedt durch das Rheumazentrum und die Medizinisch-Psychosomatische Klinik einen guten Ruf.

Daten, Zahlen, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Bad Segeberg

Bad Segeberg Adresse: Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg

Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg Telefon: (04551) 95 10

(04551) 95 10 Kfz-Kennzeichen: SE

SE Fläche: 1.344,41 km²

1.344,41 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 272.235

272.235 Arbeitslosenquote (April 2018): 4,5 Prozent

4,5 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 6.709

6.709 Landrat: Jan Peter Schröder (parteilos)

