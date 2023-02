Stand: 20.02.2023 07:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänemark spendet "Leopard"-Panzer an die Ukraine

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wird zahlreiche "Leopard 1"-Panzer in die Ukraine liefern. Das Rüstungsunternehmen hatte die 99 Panzer im Jahr 2010 vom dänischen Militär gekauft - für rund 13.000 Euro pro Panzer. Nun gehen die fast 60 Jahre alten Panzer zurück an Dänemark. Das Land wird sie an die Ukraine spenden. Bis zur Lieferung wird die FFG die Panzer noch reparieren und in Einsatzbereitschaft versetzen. Für das gesamte Geschäft hat der dänische Staat nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein rund 130 Millionen Euro eingeplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 06:00 Uhr

B404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee ab heute gesperrt

Lkw- und Autofahrende, die im Kreis Plön auf der B404 zwischen Klein Barkau und der A21-Auffahrt bei Nettelsee unterwegs sind, müssen seit heute früh um 5 Uhr Umwege einplanen. Die Bundesstraße ist für die kommenden vier Wochen gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die mit der Verlängerung der A21 zu tun haben. Bis zum 19. März müssen Fahrerinnen und -fahrer ab Wahlstedt auf die B205 Richtung Neumünster ausweichen und dort auf die A7 Richtung Kiel fahren. Richtung Süden gilt der gleiche Weg zurück. Vom Umweg betroffen sind auch die Busse der Verkehrsbetriebe. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 06:00 Uhr

VR Classics in Neumünster: Schwede Bengtsson gewinnt Großen Preis

In Neumünster sind am Sonntagabend die VR Classics zu Ende gegangen. Bei dem internationalen Turnier mit Reiterinnen und Reitern aus zwölf Nationen war der letzte sportliche Höhepunkt der Große Preis - ihn gewann der Schwede Rolf-Göran Bengtsson. Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist zum zweiten Mal nach 2015 "Rider of the Year" geworden. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 06:00 Uhr

Neumünster: Weitere Autobrände am Sonntag

Am Sonntag haben erneut in Neumünster Autos gebrannt. Nach Angaben der Polizei standen am Abend drei Pkw auf einem Parkplatz einer Schule am Pestalozziweg in Flammen. Einige Stunden später mussten die Einsatzkräfte zur Altonaer Straße an der B205 ausrücken, auch dort brannte ein Auto. Bereits in den vergangenen Tagen hatten mehrere Autos und Carports in Neumünster gebrannt. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 06:00 Uhr

Tödlicher Motorradunfall auf B208 bei Berkentin

Am Sonntagnachmittag hat es auf der B208 in Berkentin im Kreis Herzogtum Lauenburg einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Leitstelle war ein Motorradfahrer in einer 90-Grad-Kurve mit seinem Heck-Koffer an ein entgegenkommendes Fahrzeug geraten. Daraufhin kam das Motorrad ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in ein Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. In dem Auto saßen zwei Erwachsene und zwei Kinder, sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die B208 musste für einige Stunden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2023 18:00 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Horst im Kreis Steinburg

In Horst im Kreis Steinburg ist am Sonntag ein Heulager niedergebrannt. Laut Leitstelle brannten ab dem frühen Nachmittag in dem etwa 200 Quadratmeter großen Lager in der Nähe von Elmshorn (Kreis Pinneberg) zahlreiche Heuballen. Vier Löschzüge waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die rund 120 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Häuser in der Nähe verhindern. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr noch bis 4 Uhr am Montagmorgen mit den Nachlöscharbeiten an den letzten Glutnestern beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2023 18:00 Uhr

Wetter in SH: Bewölkt mit Sturmböen

Das Tiefdruckgebiet "Willy" über Skandinavien bringt unbeständiges und zeitweise windiges Wetter nach Schleswig-Holstein. Heute ist es oft stark bewölkt, von Angeln bis nach Nordfriesland länger trocken, weiter südlich ist gelegentlich Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. Besonders bis zum Nachmittag sind Sturmböen zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 06:00 Uhr

