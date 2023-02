Stand: 20.02.2023 10:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sperrungen auf A23 und A21

Pendler die über die A21 und B404 nach Kiel fahren, brauchen von heute an etwas länger. Bis zum 19. März wird die Strecke zwischen Klein Barkau und Nettelsee (beide Kreis Plön) voll gesperrt. Grund ist der Ausbau der Strecke, so die Autobahn GmbH. Es wird weiträumig über die B205 nach Neumünster und die A7 umgeleitet. Auch auf der A23 kommt es zu Verzögerungen, dort ist eine Wanderbaustelle. Dort wird der Straßenbelag untersucht, bevor in den kommenden Jahren Bauarbeiten starten können. Zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Pinneberg-Nord (beide Kreis Pinneberg) sind die Arbeiter in beiden Richtungen unterwegs - im Bereich Tornesch (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg) nur in Richtung Norden. Dort werden kurzzeitig einzelne Spuren gesperrt. Die Arbeiten finden immer zwischen 9 und 15 Uhr satt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Feuer auf einem Hof in Horst

Auf dem Hof Dannwisch in Horst bei Elmshorn hat es am Sonntag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine 200 Quadratmeter große Gerätehalle komplett zerstört.Dort wurde auch Stroh gelagert. Rund 120 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Polizei untersucht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Pinnebergerin ist zum zweiten mal "Rider of the Year"

Pinnebergs bekannte Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist zum zweiten Mal "Rider of the Year" geworden - auch wenn es am Sonntag bei den VR Classics in Neumünster nicht für einen Sieg reichte. Kurz vor dem Ziel hat sie mit ihrem Pferd einen Fehler gemacht. "Eigentlich müsste ich wirklich glücklich sein, aber trotzdem bin ich gerade irgendwie total traurig, dass mir das am letzten Sprung passiert ist", sagte Meyer-Zimmermann nach dem Wettkampf. Den Großen Preis in Neumünster hat der Schwede Rolf-Göran Bengtsson gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr



