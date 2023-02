Janne Meyer-Zimmermann zum zweiten Mal "Rider of the Year" Stand: 19.02.2023 17:00 Uhr Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist zum zweiten Mal nach 2015 "Rider of the Year". Den Großen Preis gewann am Sonntag beim Internationalen Reitturnier in Neumünster der Schwede Rolf-Göran Bengtsson.

Meyer-Zimmermann verpasste zwar am Sonntag mit einem Abwurf den entscheidenden Umlauf im Großen Preis. Doch weil es ihrer ersten Verfolgerin Sophie Hinners ebenso ging, blieb die Pinnebergerin im Gesamtranking der prestigeträchtigen Serie vor der gebürtigen Niedersächsin. "Ich bin überglücklich, hätte aber natürlich gerne das Stechen erreicht", sagte die 42-Jährige, die in der Woche vor dem Traditionsturnier in Neumünster nach einem Sturz nicht hatte trainieren können. Dritter hinter Meyer-Zimmermann und Hinners wurde der Däne Mathias Norhaeden, der seit Jahren in Elmshorn lebt.

Niederländer Morsink im Championat vorn

Das Championat von Neumünster hatte am Sonnabend der Niederländer Gerben Morsink im Sattel von Carsey Z für sich entscheiden. Dem Niederländer gelang im Stechen im Sattel von Carsey Z der schnellste fehlerfreie Ritt (40,92 Sekunden). "Das ist ein Traum, hier zu gewinnen. Neumünster ist ein tolles Turnier", sagte Morsink. Zweiter wurde Max Haunhorst (Hagen bei Osnabrück) mit Cosa Nostra (0/41,17) vor Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) mit Curacao (0/43,73).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.02.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport