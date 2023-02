Stand: 20.02.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zwei Großbrände in der Region

Zwei Großbrände in Oldenswort (Kreis Nordfriesland) sowie in Horst im Kreis Steinburg haben für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Zunächst brannte in Oldenswort ein reetgedecktes Haus bis auf die Grundmauern nieder. Am Sonntag ging das Heulager eines Bauernhofes in Horst in Flammen auf. Die Brandursachen sowie die Höhe des Schadens sind in beiden Fällen noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Bürgerbefragung zu Bauvorhaben in Friedrichskoog

In Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) haben sich knapp 900 Menschen an einer Befragung zu geplanten Bauvorhaben beteiligt. Dabei geht es neben der Deichverstärkung in Friedrichskoog-Spitze auch um aufwendige Bauarbeiten am Badestrand und im Kurpark. Die Projekte sollen Friedrichskoog nach Angaben der Gemeinde touristisch aufwerten. Doch bedeuten diese Baumaßnahmen auch Einschränkungen, so bliebe der Badestrand etwa von Frühjahr 2024 bis 2026 gesperrt. Die Ergebnisse der Befragung sollen in ein Handlungskonzept münden. An der Befragung haben Urlaubsgäste, Gewerbetreibende und Einheimische teilgenommen. Das erarbeitete Konzept will eine externe Firma der Gemeinde Ende Februar vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Zweiter Anschlag auf Wahlkreis-Büro der Grünen in Itzehoe

Zum zweiten Mal haben Unbekannte nach Angaben von Bündnis 90/Die Grünen einen Anschlag auf deren Steinburger Wahlkreis Büro in Itzehoe verübt. Nach einem Böller-Anschlag im Januar wurde nun die Scheibe eingeschlagen. Die Grünen haben Anzeige erstattet. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

25.000 Menschen zu Rosenmontagsumzug in Marne erwartet

Rund 25.000 Besucher werden am Montag zum Rosenmontagsumzug in Marne (Kreis Dithmarschen) erwartet. Der Umzug startet um 14.11 Uhr mit insgesamt mehr als 50 Zugnummern am Marner Rathaus. Der Rosenmontag gilt als der Höhepunkt der 5. Jahreszeit. Es folgen noch der Veilchendienstag und Aschermittwoch. Dann beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

