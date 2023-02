Stand: 20.02.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Sperrung der B404 zwischen Nettelsee und Kiel

Die B404 ist seit Montag bis zum 19. März komplett gesperrt. Für Lkw und Autofahrer bedeutet dies längere Wege von und nach Kiel. Konkret betroffen ist der Abschnitt zwischen Nettelsee und Klein Barkau im Kreis Plön. Dort werden jetzt Leitungen gebaut, damit das Regenwasser später auf der Fahrbahn der geplanten A21 ablaufen kann. Die Umleitung führt von der A21 ab der Anschlussstelle Wahlstedt über die B205 in Richtung Neumünster und von dort über die A7 Richtung Kiel fahren, beziehungsweise so zurück. Die Sperrung wirkt sich auch auf die Buslinien der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) aus. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Brennende Autos in Neumünster

In Neumünster haben erneut Autos gebrannt. Nach Angaben der Polizei standen am Sonntagabend drei Autos auf einem Parkplatz der IGS Brachenfeld am Pestalozziweg in Flammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindesten 100.000 Euro. Einige Stunden später mussten die Einsatzkräfte zur Altonaer Straße an der B205 ausrücken, auch dort brannte ein Wagen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Autos insbesondere in Carports in Neumünster gebrannt. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

