Virologe Fickenscher: Mehr Fälle, aber nicht mehr Hospitalisierungen

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher rechnet in den kommenden Monaten mit mehr Corona-Infektionen im Norden. Das würde aber nicht automatisch bedeuten, dass schwere oder tödliche Krankheitsverläufe zunehmen, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts unter seiner Leitung sei selbst eine Verdreifachung der Sieben-Tage-Inzidenz nach der Kieler Woche in der Region kein wesentliches Problem gewesen. Im selben Zeitraum sei allenfalls ein schwacher Anstieg bei Hospitalisierungen, schweren Erkrankungen oder Todesfällen zu erkennen gewesen. Aufgrund der Absonderungsregeln führten die hohen Infektionszahlen aber zu umfangreichen Personalausfällen unter anderem in Krankenhäusern. Dadurch sank auch die Anzahl der belegbaren Betten auf Normalstationen stark. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:00 Uhr

Lange Wartelisten bei Studenten-Wohnheimen

Die meisten Hochschulen im Land sind schon ins Wintersemester gestartet. Aber viele Studierende suchen noch immer nach passenden Wohnungen. Denn die sind rar und teuer. Die Lage sei kritisch, betont das Studentenwerk Schleswig-Holstein. An den Hochschulstandorten im Land stehen insgesamt mehr als 1.500 Studierende auf einer Warteliste für ein Wohnheimzimmer. Die seien günstiger als eine Wohnung oder WG-Zimmer. In Kiel kostet ein WG-Zimmer laut einer Studie im Schnitt 380 Euro. Zehn Prozent mehr als im Vorjahr - der höchste Mietanstieg seit zehn Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 06:00 Uhr

Bund und Länder beraten über Energiekrise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich am Dienstagnachmittag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Es soll um die Finanzierung der geplanten Entlastungen wegen der Energiekrise gehen. Die Länder fordern vom Bund mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser und Stadtwerke sowie die Aufnahme von Geflüchteten. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 06:30 Uhr

Tödlicher Bahnunfall in Elmshorn

Verspätungen und Ausfälle gab es Montagabend auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel, beziehungsweise Hamburg und Flensburg. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) war es gegen 20 Uhr zu einem tödlichen Bahnunfall gekommen. Eine Person wurde vom Zug erfasst. Die Ermittlungen der Polizei laufen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 06:00 Uhr

Streckensperrung auf der Marschbahnstrecke

Auf der Marschbahnstrecke von und nach Sylt ging Montagabend nichts: Nach NDR-Informationen war die Strecke zwischen 17 und 20 Uhr ab Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) gesperrt. Grund war offenbar ein Gleisbruch. Auf dem Festland wurde ab Klanxbüll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach Pendlerinformationen war die Strecke gegen 20 Uhr wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 06:00 Uhr

DGB kritisiert SH-Regierung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nord hat die bisherige Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein als unzureichend kritisiert. Rund 100 Tage nach der Wahl des Ministerpräsidenten herrsche mehr Kater- als Aufbruchstimmung, sagte die Vorsitzende Laura Pooth. Viele von den im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekten seien noch nicht einmal angegangen worden. Als Beispiel nannte Pooth Vorhaben, die für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen sollen. Sie mahnte, der soziale Wohnungsbau stehe wegen der extrem gestiegenen Baukosten und hoher Zinsen kurz vor dem Zusammenbruch. Das Land Schleswig-Holstein müsse dringend Geld in die Hand nehmen, um gegenzusteuern. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2022 17:00 Uhr

Wetter: Freundliche Abschnitte im Tagesverlauf

Die Arbeitswoche startet stellenweise neblig-trüb, aber weitestgehend trocken. Teils kann es aber auch Auflockerungen oder Nieselregen geben. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen klettern auf 16 Grad auf Sylt und 18 Grad in Wedel. Dabei weht schwacher bis mäßiger Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 06:00 Uhr

