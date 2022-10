Landesregierung will verbindliche Frauenquote in Landesunternehmen Stand: 04.10.2022 12:16 Uhr In Schleswig-Holstein soll laut einem Gesetzentwurf in Führungsgremien von Sparkassen, Landesunternehmen und -beteiligungen bald eine Frauenquote von 50 Prozent gelten.

Schleswig-Holstein will eine verbindliche Frauenquote einführen. Das Kabinett hat heute auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Die Quote gelte für die Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane von Landesunternehmen und Landesbeteiligungen sowie die Verwaltungsräte der öffentlich-rechtlichen Sparkassen. "Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, also sollten sie auch zur Hälfte mitbestimmen dürfen. Leider sind wir in puncto Gleichstellung immer noch nicht da, wo wir hinwollen", so Heinold. Der Gesetzentwurf geht jetzt in den Landtag, der am Ende entscheidet.

Ungleichgewicht von einer Person erlaubt

Laut der Finanzministerin zeigt es sich immer wieder, dass freiwillige Regelungen nicht den gewünschten Effekt hätten. "Deshalb haben wir uns entschieden, als Land mit gutem Beispiel voranzugehen". Künftig müssen laut des Gesetzentwurf bei Besetzungen von entsprechenden Gremien Männer und Frauen in gleichen Teilen berücksichtigt werden, erlaubt ist ein Ungleichgewicht von einer Person. "Wirkliche Gleichstellung ist erst dann erreicht, wenn wir keine Quote mehr brauchen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg", sagte Heinold. Gehört dem Geschäftsführungsorgan nur eine Person an, sollen Frauen und Männer sich bei Neubesetzung abwechseln.

Unter anderem das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) oder die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) gehören zu den Landesbeteiligungen.

