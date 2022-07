Stand: 15.07.2022 07:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

6.000 Tonnen Schlamm in Schenefeld

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) sorgt ein riesiger Haufen Faulschlamm seit Jahren für Ärger. Die 6.000 Tonnen stammen aus einem ausgebaggerten Regenrückhaltebecken und sind hoch belastet. Außerdem liegt der Faulschlamm mitten in einem Naherholungsgebiet. Bislang wollte laut Stadt niemand den Schlamm aufnehmen. Inzwischen ist bereits eine dritte Deponie angefragt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 07:00 Uhr

Behörden müssen Lebensmittelkontrollen transparent machen

Behörden im Land müssen Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen öffentlich herausgeben. Das hat gestern das Verwaltungsgericht in Schleswig entschieden. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte exemplarisch Klage gegen den Kreis Ostholstein eingereicht. Im konkreten Fall ging es um eine Lebensmittelkontrolle in einem Hotel an der Ostsee. Das Ergebnis wollten die Behörden nicht herausrücken, obwohl eine Internetplattform das zuvor beantragt hat. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 06:00 Uhr

Holstein Kiel startet am Wochenende in neue Saison

Heute Abend endet die Sommerpause in der zweiten Fußball-Bundesliga. Morgen ist Zweitligist Holstein Kiel auswärts bei Greuther Fürth gefordert. Nach vielen Corona-Fällen sei die Vorbereitung schlussendlich "herausragend" gewesen, so Trainer Marcel Rapp. In den fünf Testspielen gab es keine Niederlage. Anstoß in Fürth ist morgen um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 07:00 Uhr

Eutiner Festspiele legen Pause ein

Die Eutiner Festspiele müssen am kommenden Wochenende wegen einer Messe auf dem Gelände eine Pause einlegen. Dafür laden die Theatermacherinnen und -macher alle Interessierten ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen - zum Beispiel in den Fundus, ins Kulissenlager und in den Backstage-Bereich hinter der Seebühne. Zum Programm gehören auch Kurzbesuche bei den Opernproben. Die Führungen finden Sonnabend von 14 bis 18 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

AKN kämpft mit Krankenstand - Zugausfälle möglich

Fahrgäste der AKN in Südholstein müssen heute und Montag mit weiteren Zugausfällen rechnen. Nach Unternehmensangaben sind alle drei Linien betroffen. Als Gründe nennt die AKN kurzfristige Krankmeldungen sowie technische Probleme mit Triebwagen. Einzelheiten zu den ausfallenden Fahrten erfahren die Fahrgäste auf der Internetseite der AKN. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Sommermarkt startet beim Wikinger Museum Haithabu

Wie haben Wikinger früher gelebt und gearbeitet? Rund 250 Teilnehmende aus Deutschland und anderen Ländern wollen den Besucherinnen und Besuchern davon beim Sommermarkt am Museum in Haithabu ein Bild vermitteln. Noch bis Sonntag zeigen Handwerker ihr Können, auch Workshops werden angeboten. Parkplätze sind begrenzt, es gibt aber einen kostenlosen Shuttleservice. Jeweils ab 9 Uhr starten Busse von einem Parkplatz an der B77 beim Fliegerhorst Schleswig/Jagel. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 681,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 681,3 (Vortag: 672,8). Neu gemeldet wurden 4.101 Fälle (14.7.). Momentan werden 480 Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 920,7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 898.347. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.656. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 06:00 Uhr

Wetter: Regen und Wind läuten wenig sommerliches Wochenende ein

Heute strömt kühlere Luft nach Norddeutschland, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Sie bringt auch Regen und Wind an die Küsten. Im Laufe des Tages ist zunehmend mit Schauern und mäßigem Wind bei Temperaturen von 17 bis 19 Grad zu rechnen. Vor allem auf den nordfriesischen Inseln und Fehmarn werden stürmische Böen erwartet. In der Nacht zum Sonnabend sinken die Werte dann auf 10 bis 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 06:00 Uhr

