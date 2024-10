Startschuss für die neue Saison: Vorverkauf für Karl-May-Spiele gestartet Stand: 25.10.2024 10:48 Uhr Die neue Saison am Kalkberg ist eingeläutet: "Halbblut" wird in der Spielzeit 2025 gezeigt. In der Inszenierung wird wieder Alexander Klaws als Winnetou durch die Arena in Bad Segeberg reiten.

Mit der Eröffnung des Ticket-Vorverkaufs für die Spielzeit 2025 ist der erste Schritt in die neue Saison getan, so Ute Thienel, Chefin der Karl-May-Spiele. Die Karten sind ab sofort verfügbar.

"Halbblut" das Stück der Spielzeit 2025

Im neuen Stück "Halbblut" wird die Figur des Old Shatterhand wieder an die Seite seines Blutsbruders Winnetou nach Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zurückkehren. Die Geschichte dreht sich um eine geheime Goldader und um einen jungen Helden, der aufgrund seiner Herkunft zwischen zwei Welten hin- und hergerissen ist, so Ute Thienel. Die Rolle des Apachen-Häuptlings Winnetou wird zum fünften Mal Alexander Klaws übernehmen. Regie führt zum dritten Mal Nicolas König.

Spielzeit startet am 28. Juni 2025

Die Premiere von "Halbblut" steigt traditionell am letzten Juni-Wochenende: am Sonnabend, den 28. Juni um 20.30 Uhr wird die neue Saison eröffnet. Gespielt wird jeweils von Donnerstag bis Sonnabend ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Die Aktion "Eine Stadt spielt Karl May", bei der das gesamte Ensemble der Karl-May-Spiele in der Innenstadt von Bad Segeberg anzutreffen ist, findet ab 2025 am zweiten Sonnabend im August statt - konkret am 9. August, heißt es von der Karl May GmbH. Das Kinderfest wird am 20. Juli zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden.

Ticketpreise leicht gestiegen

Die Ticketpreise werden im Vergleich zur Spielzeit 2024 leicht erhöht: zwei Euro mehr werden pro Karte in der kommenden Spielzeit fällig. Die Geschäftsführerin der Karl May GmbH sagt, dass trotz der gestiegenen Produktionskosten, familienfreundliche Preise angeboten werden sollen. Die Preise liegen für Erwachsene kategorieabhängig zwischen 28,50 Euro und 37 Euro, die Karten für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren sind ab 21 Euro zu haben. Gruppentarife starten bei 20 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Karl-May-Spiele