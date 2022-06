Stand: 21.06.2022 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Koalitionsverhandlungen kurz vor dem Abschluss

CDU und Grüne wollen heute letzte strittige Punkte im Koalitionsvertrag klären. Um 11 Uhr soll die vorletzte Runde der Verhandlungen beginnen, das Ende ist offen. Zuletzt hatten sich Hinweise verstärkt, dass es in Zukunft acht Ministerien statt der bisherigen sieben geben soll. Der fertige Koalitionsvertrag soll am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Kohlekraftwerke in Flensburg und Wedel könnten Gas ersetzen

Durch die gedrosselten russischen Gaslieferungen sollen die alten Kohlekraftwerke in Wedel (Kreis Pinneberg) und Flensburg wieder hochgefahren werden. So war in Flensburg geplant, zwei der drei verbleibenden Kohlekessel stillzulegen, sobald eine zweite Gas-Anlage Ende des Jahres bereit steht. Das will Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Wernicke angesichts der Lage neu bewerten. Auch in Wedel werden laut Hamburger Energiewerke strategische Kohlereserven aufgebaut, um für den kommenden Winter gewappnet zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Schleswiger Ratsversammlung beschließt Ausbau des Heimat-Gebäudes

Mit großer Mehrheit hat die Ratsversammlung in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sich den Ausbau des sogenannten Heimat-Gebäudes zu einem Kulturhaus ausgesprochen. Ab 2025 soll das Kulturhaus für das Landestheater und weitere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Stadt trägt mit neun Millionen etwa ein Drittel der geplanten Kosten von geschätzten 27 Millionen Euro. Das ursprüngliche Theatergebäude wurde abgerissen, nachdem Statiker es vor elf Jahren für einsturzgefährdet eingestuft hatten. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 747,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 747,4 (Freitag: 17.6.: 735,1). Innerhalb eines Tages wurden 6.604 Neuinfektionen (Stand: 20.6.) registriert. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 994,1. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 793.296. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.587. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:00 Uhr

Wildbrücken gegen Inzest bei Rotwild

In den vergangenen Monaten haben Jäger immer häufiger bei Rotwild Fehlbildungen wie verformte Unterkiefer oder zu kurze Beine entdeckt. Nach Angaben des Landesjagdverbands gibt es zwischen den Gruppen zu wenig genetischen Austausch. Deshalb fordert der Verband Wildbrücken. Denn Autobahnen, viel befahrene Straßen und Bahnstrecken sind für das Rotwild unüberwindbare Hürden, sagt Frank Zabel von Landesjagdverband Schleswig-Holstein (LJV). Den Tieren fehle die Möglichkeit, sich mit familienfremden Artgenossen zu paaren, so Zabel. Wenn sich nichts ändert, bestünde die Gefahr, dass das Rotwild ausstirbt. Für die Bahnstrecke, über die künftig der Fehmarn-Belt Verkehr rollen soll, fordert er innovative Querungshilfen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:00 Uhr

Winnetou-Schauspieler Alexander Klaws hat Corona

Am Freitag hatte sich Alexander Klaws krank gemeldet, mit Erkältungssymptomen, so ein Sprecher der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Seit dem Wochenende sind nun die Coronatests des Schauspielers positiv und der Winnetou-Darsteller in Quarantäne. Geschäftsführerin Ute Thienel hofft, dass Klaws bis zur Premiere am Sonnabend genesen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Sascha Hödl für die Premiere von "Der Ölprinz" einspringen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Großfeuer in Nordfriesland

Seit drei Uhr morgens sind mehr als 45 Rettungskräfte dabei, einen leerstehenden Bauernhof in Wester-Ohrstedt (Kreis Nordfreisland) zu löschen. Menschen wurden nicht verletzt, Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und kein Regen

Heute ist es überwiegend sonnig. Nur in Nordfriesland kann es auch mal wolkig sein. Regnen wird es aber auch dort nicht. Die Temperaturen klettern auf den Nordseeinseln auf 18 Grad, in Grembek (Kreis Herzogtum Lauenburg) kann es 24 Grad werden. Die Nacht wird klar bis wolkig und es bleibt trocken. Das Thermometer zeigt 13 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 7 Grad in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2022 | 08:00 Uhr