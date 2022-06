Stand: 21.06.2022 09:18 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Richtfest an Kieler Fachhochschule

Die Fachhochschule Kiel bekommt ein neues Bibliothekarisches Lernzentrum. Der Rohbau ist bereits fertig, am Vormittag wird Richtfest gefeiert. Das hat die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein mitgeteilt - sie leitet den Neubau. Das Land Schleswig-Holstein investiert demnach mehr als 27 Millionen Euro in das neue Gebäude für die Kieler Fachhochschule. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Amt Neumünster: Ausweisbearbeitung geht schneller

Wer in den Sommerurlaub fahren möchte, kann beantragte Dokumente dafür in Neumünster in diesen Tagen schneller abholen. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, werden andere Aufgaben der Mitarbeiter der Information in den Rathaus-Arkaden dafür zurückgestellt. Reisepässe oder Ausweise sind demnach ohne Termin zu den normalen Öffnungszeiten abholbar - sonst geht das nur mittwochs. Konkret gilt das für Reisepässe, die bis zum 9. Mai und für Ausweise, die bis zum 3. Juni im Bürgerbüro in Neumünster beantragt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Ehrenamtler sollen geehrt werden

Der Kreis Plön will auch in diesem Jahr besonders engagierte Bürger auszeichnen. Aktuell sammelt der Kreis nach eigenen Angaben noch Vorschläge, welche Ehrenamtler dort ausgezeichnet werden könnten. Ein Kriterium ist, dass die Tätigkeit bereits mehrere Jahre ausgeübt wird, ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Typische Bereiche waren in der Vergangenheit zum Beispiel Sport, Kultur, Rettungswesen, Feuerwehr, Politik, besondere Nachbarschaftshilfe und Umwelt. Einsendeschluss ist am 30. Juni. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Alarm bei Holstein Kiel

Mindestens acht Spieler von Holstein Kiel sind momentan mit Corona infiziert. Zusammen mit den verletzten Spielern stehen Trainer Marcel Rapp aktuell 14 Profis nicht zur Verfügung. Am Sonnabend plant Holstein Kiel ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent St. Pauli - am Sonntag geht es für die Kieler ins Trainingslager nach Österreich. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen steigen

Die Stadt Kiel meldet laut Landesmeldestelle einen Corona-Inzidenzwert von 841,4, die Stadt Neumünster 842,3 (Stand 21.6.). Die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde verzeichnen Werte von 844,2, beziehungsweise 951,7.

