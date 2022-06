Stand: 21.06.2022 08:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Ratsversammlung Schleswig für Umbau des Heimat-Gebäudes

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sich die Ratsversammlung mit einer großen Mehrheit für den Umbau des Heimat-Gebäudes ausgesprochen. Zukünftig soll ein Kulturhaus entstehen, in dem ab 2025 das Landestheater und weitere Veranstaltungen stattfinden können. Einzelne Gegenstimmen gab es nur wegen der hohen geplanten Baukosten von geschätzten 27 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 8:30 Uhr

Brand in Wester-Ohrstedt gelöscht

Um 3 Uhr morgens brach in einem leerstehenden Bauernhof in Wester-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ein Feuer aus. Die Feuerwehren Wester-Ohrstedt, Immenstedt und Schwesing waren im Einsatz. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, inzwischen ist nur noch eine Brandwache vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 8:30 Uhr

Längster Tag Deutschlands auf Sylt

Am längsten Tag des Jahres, kann List (Kreis Nordfriesland) mit dem längsten Tag in ganz Deutschland aufwarten. Durch die Lage am nördlichen Ende Sylts ging die Sonne heute dort bereits um 4:44 auf und wird heute Abend erst um 22:12 untergehen. In der Region wird der Mittsommer jedoch teilweise erst am Donnerstag gefeiert - vor allem auf dänischer Seite der Grenze mit dem St. Hans Fest. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 8:30 Uhr

Kohlekraftwerke in Flensburg und Wedel könnten Gas ersetzen

Aufgrund der gedrosselten russischen Gaslieferungen sollen die alten Kohlekraftwerke in Wedel (Kreis Pinneberg) und Flensburg wieder hochgefahren werden. So war in Flensburg geplant, zwei der drei verbleibenden Kohlekessel stillzulegen, sobald eine zweite Gas-Anlage Ende des Jahres bereit steht. Das will Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Wernicke angesichts der Lage neu bewerten. Auch in Wedel werden laut Hamburger Energiewerke strategische Kohlereserven aufgebaut, um für den kommenden Winter gewappnet zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Update

In Flensburg liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 20.06.) bei 994,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz bei 817,7, in Nordfriesland bei 755,0. Die landesweite Inzidenz beträgt 747,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 8:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

