Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Corona-infizierter Klaws: Hoffnung auf Karl-May-Premiere

Stand heute ist noch unklar, ob Alexander Klaws bei der Premiere von "Der Ölprinz" am Sonnabend bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg dabei sein kann. Seit dem Wochenende ist der Schauspieler nach Unternehmensangaben Corona-positiv. "Ich bin sprachlos", so zitieren die Karl-May-Spiele Alexander Klaws. Er sei zweieinhalb Jahre ohne Infektion durch die Pandemie gekommen und nun habe es ihn kurz vor der Premiere doch noch erwischt. Er hofft am Sonnabend dabei zu sein. Auch Geschäftsführerin Ute Thienel hat Hoffnung. Sie meint, dass das Zeitfenster für eine Genesung ausreiche. Alexander solle aber nur fit wieder in den Sattel springen. Fällt der Schauspieler tatsächlich aus, übernimmt Sascha Hödl. Er gehört zum Ensemble und spielt eigentlich zwei andere Rollen in "Der Ölprinz". | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Kohlekraftwerke in Flensburg und Wedel könnten Gas ersetzen

Durch die gedrosselten russischen Gaslieferungen sollen die alten Kohlekraftwerke in Wedel (Kreis Pinneberg) und Flensburg wieder hochgefahren werden. So war in Flensburg geplant, zwei der drei verbleibenden Kohlekessel stillzulegen, sobald eine zweite Gas-Anlage Ende des Jahres bereit steht. Das will Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Wernicke angesichts der Lage neu bewerten. Auch in Wedel werden laut Hamburger Energiewerke strategische Kohlereserven aufgebaut, um für den kommenden Winter gewappnet zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 06:00 Uhr

Stadt Norderstedt warnt vor Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner hat mehr als 30 Bäume in den Norderstedter Stadtteilen Glashütte und Garstedt befallen. Nach Angaben der Stadt sind Eichen in der Friedrich-Ebert-Straße, dem Wilstedter Weg, dem Grünen Weg und am Tangstedter Weg betroffen. Es wurden Warnschilder aufgestellt. Die Raupen sollen nun von einer Fachfirma bekämpft werden. Die Härchen des Eichenprozessionsspinners können bei Hautkontakt zu schweren allergischen Reaktionen führen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf A7 verhindert

Montag Nachmittag hatte ein 52-jähriger Autofahrer bei der Raststätte Brokenlande das Bewusstsein verloren. Der Wagen fuhr in die Mittelleitplanke und schleuderte über alle drei Fahrspuren. Die Ehefrau griff ins Lenkrad und konnte den Wagen anhalten, ohne mit weiteren Fahrzeugen zusammenzustoßen. An der Raststätte wurde der Mann von einem zufällig anwesenden Arzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen in Südholstein gestiegen

Insgesamt wurden in den Kreisen Segeberg, Stormarn und Pinneberg mehr als 1.572 neue Corona-Fälle registriert (Stand 20.06.). Laut Landesmeldestelle liegt die Inzidenz in Segeberg mit 560,4 landesweit am niedrigsten. Stormarn meldet einen Wert von 615,1 und der Kreis Pinneberg 633,3. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

