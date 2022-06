Stand: 21.06.2022 09:31 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Mann bei Sturz in Neustadt schwer verletzt

Wie die Polizei jetzt mitteilte, waren bereits Sonntagfrüh drei junge Männer in ein altes Silogebäude in Neustadt (Kreis Ostholstein) geklettert. Ein 28-Jähriger stürzte dabei aus etwa acht Metern in die Tiefe und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Nach bisherigen Kenntnissen wollten die drei jungen Männer aus Wilhelmshaven das alte Gebäude erkunden. Sie hatten Alkohol getrunken. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Festival-Kultursommer am Kanal gestartet

Bis zum 20. Juli werden insgesamt 200 Veranstaltungen angeboten: unter anderem Konzerte, Lesungen und Theater. Das diesjährige Motto rund um den Elbe-Lübeck-Kanal lautet: "Die ganze Welt am Wegesrand". Beteiligt sind fünf Städte und 32 Gemeinden. Neu in diesem Jahr: Der Kultursommer hat ein eigenes Kinderprogramm - am kommenden Sonntag zum Beispiel mit dem Bilderbuchkino "Piratenhase Adrian" im Familienzentrum Regenbogen in Geesthacht. Auch das Günter-Grass-Haus in Lübeck beteiligt sich dieses Jahr zum ersten Mal mit einer geführten Fahrradtour mit Lesung am 3. Juli. Der Kultursommer am Kanal läuft zum 17. Mal unter dem Dach der Stiftung Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Jugendbuchtage in Lübeck

Das Thema der Jugendbuchtage in Lübeck ist in diesem Jahr "vergangene Zukunft". Geplant sind bis Sonnabend neben einer Schreibwerkstatt, auch Lesungen und ein Poetry Slam. Zu den Höhepunkten gehört die inszenierte Lesung des Klassikers "Unterm Rad" am Mittwoch um 19 Uhr im Haus der Bücherpiraten. So wie Autor Hermann Hesse damals, würden auch Jugendliche heute ihre Beziehung zu Leistungsdruck dort wiederfinden, so die Organisatoren. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Peter Pan Lesung mit der deutschen Stimme von Johnny Depp, David Nathan, am Freitag um 19:30 Uhr im Kinderliteraturhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen steigen weiter

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 802,4 (Stand 20.06.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 639,2 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 607,6.

