Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Geplante Northvoltfabrik - Bürgerbeteiligung gestartet

Die für 2025 geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt soll 3.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich seit Montag über die Pläne für die Fabrik informieren. Die Unterlagen liegen bis zum 11. Juli in der Amtsverwaltung des Amtes Heide-Umland öffentlich aus und sind auch im Internet auf der Seite des Amtes einsehbar. Bei einer Infoveranstaltung am Montagabend kamen knapp 100 Bürgerinnen und Bürger zusammen und haben die Pläne überwiegend positiv aufgenommen. Kritik gab es von Anwohnern aus Heide-Hochfeld, deren Grundstücke teilweise direkt an der Fläche der Batteriefabrik liegen. Die Fabrik verschandele die Landschaft und versperre ihnen die Sicht. Northvolt-Deutschland Chef Christopher Haux kündigte an, mit den betroffenen Bürgern persönlich zu sprechen. Er hoffe, die Probleme mit Transparenz und Offenheit lösen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 8:30 Uhr

Gemeinde Neuenkirchen stimmt für Wind- und Photovoltaikanlagen

Die Gemeindevertretung von Neuenkirchen (Kreis Dithmarschen) hat grünes Licht für mögliche Wind- und Photovoltaikanlagen auf zwei Flächen gegeben. Dabei geht es um Wiesen, die in Richtung Strübbel und in Richtung Hemme liegen. Die möglichen Standorte überprüft nun das Land. Bürgermeister Thies Wellnitz (SPD) gab zu bedenken, dass solche Anlagen eher an Bahnschienen oder Bundesstraßen liegen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Neue Betrugsmasche in Itzehoe

Eine 24-Jährige ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Per Telefon wurde ihr mitgeteilt, sie habe etwa 40.000 Euro gewonnen. Die Betrüger gaben vor die Auszahlung des Gewinnes würde über die Firma "Safe Security" abgewickelt. Dafür sei eine Sicherheitszahlung von 900 Euro in Form von Google Play Guthaben notwendig. Den Gewinn hat die 24-Jährige nie erhalten und die 900 Euro sind weg. Laut Polizei beteiligte sich die Frau regelmäßig an Gewinnspielen und war deshalb zu spät auf Ungereimtheiten aufmerksam geworden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

Großfeuer in Wester-Ohrstedt beschäftigt Feuerwehr aus Nordfriesland

In Wester-Ohrstedt ist ein leerstehender Bauernhof abgebrannt. Mehr als 40 Helfer aus Wester-Ohrstedt, Immenstedt und Schwesing waren von drei Uhr an mehrere Stunden mit dem Löschen beschäftigt. Menschen wurden nicht verletzt, Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:00 Uhr

Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 975,6. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 755,0 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 677,9. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 747,4. (Stand 20.06.) | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2022 08:30 Uhr

