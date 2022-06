Stand: 16.06.2022 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Kontrollen und Videokameras am Heider Südermarkt

Am Heider Südermarkt werden in eineinhalb Wochen Videokameras installiert. Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sagte in der Hauptausschusssitzung gestern, Anbieter und Standorte für die Überwachungskameras stünden nun fest. Die Polizei hatte die Überwachung am Südermarkt gefordert, um mögliche Straftaten von Jugendlichen besser verfolgen zu können. Seit Anfang des Jahres treffen sich unterschiedliche Jugendgruppen am Südermarkt und es kommt immer wieder zu Bedrohungen, Raubüberfällen und Schlägereien. Die Polizei kündigte außerdem an, am Südermarkt in Heide mehr Streife zu gehen und zu kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 06:00 Uhr

Koalitionsverhandlungen im Endspurt - erste Einigungen

CDU und Grüne im Land einigen sich auf ehrgeizigere Klimaziele und ein höheres Tempo bei der Energiewende. Außerdem wollen beide Parteien Planungsverfahren beschleunigen und verstärkt dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Diese Vorhaben hob Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einem Treffen der großen Runde bei den Koalitionsverhandlungen gestern in Kiel hervor. Daran beteiligt waren jeweils zwölf Politiker beider Parteien. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Zahlen weiter hoch - Warnung vor Sommerwelle

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nun bei 709,0. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Abend hervor. Am Vortag lag die Zahl bei 732,8 und am Mittwoch vor einer Woche bei 459,9. Nach Meinung des Kieler Virologen Helmut Fickenscher ist der neue Subtyp BA.5 zwar sehr ansteckend, aber kein Virus mit besonders schweren Verläufen. Dennoch: Wenn es auf Großveranstaltungen wie der Kieler Woche eng wird, sei es für ältere Menschen und Vorerkrankte sinnvoll, eine Maske zu tragen, meint der Infektionsmediziner. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 06:00 Uhr

Schwelbrand auf Fehmarn nach einer Woche vollständig gelöscht

Nach dem Silobrand in Burgstaaken auf Fehmarn ist die Evakuierung der angrenzenden Häuser aufgehoben worden. Etwa 20 Anwohner können nun in ihre Häuser zurückkehren. Das hat der Bürgermeister von Fehmarn, Jörg Weber (SPD), mitgeteilt. Vor einer Woche mussten die Anwohner ihr Zuhause verlassen. Das Silo, das sich in einem abgeschlossenen Gebäude befindet, drohte zu explodieren. Ursache waren Gase, die nicht entweichen konnten. Um das Silo herum wurde deshalb ein Sperrgebiet errichtet. Der Schwelbrand konnte jetzt komplett gelöscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, später Sonne

Am Vormittag ist es in vielen Teilen Schleswig-Holsteins noch wolkig. Spätestens am Nachmittag zeigt sich aber auch zunehmend die Sonne. Zum Teil weht ein böiger Wind. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Malente (Kreis Ostholstein) und 18 Grad in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen).

