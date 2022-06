Stand: 15.06.2022 11:12 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schleswig: Finanzausschuss stimmt für Kulturhaus

In Schleswig hat sich nun auch der Finanzausschuss für den Bau eines Kulturhauses ausgesprochen. Gegenstimmen gab es keine. Die CDU und ein SPD-Mitglied enthielten sich. Das Heimat-Gebäude auf der Freiheit soll für das Landestheater und andere Veranstaltungen ausgebaut werden. Die Stadt Schleswig trägt nach jetzigem Stand neun der insgesamt 27 Millionen Euro. Der Kulturausschuss hat bereits zugestimmt. Am Montag entscheidet die Ratsversammlung über das Kulturhaus. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Impfstellen bleiben bis Ende des Jahres bestehen

Schleswig-Holstein will bis Ende dieses Jahres ein flächendeckendes Angebot für Impfungen gegen das Coronavirus vorhalten. Dazu soll laut Gesundheitsministerium neben niedergelassenen Ärzten, Apothekern und anderen Stellen ab Juli in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine Impfstelle beitragen. Der Impfstandort in Norderbrarup fällt weg. In der Flensburg-Galerie wird wieder eine offizielle Impfstelle eingerichtet. Erhalten bleiben die Standorte in Husum und Kropp. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten erhöht werden. In Schleswig-Holstein haben im Bundesvergleich mit Abstand die meisten Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Nordfriesisches Sommerinstitut startet

Heute beginnt das Nordfriesische Sommerinsititut. Den Auftakt der Vortragsreihe im Nordfriisk Institut in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) macht der Kieler Archäologe Bente Majchczack. Er berichtet davon, wie Nordfriesland friesisch wurde, als im 7. Jahrhundert Menschen aus dem heute niederländischen Westfriesland Föhr, Amrum und Sylt besiedelten: "Wir wissen, dass dieser friesische Dialekt auf den Inseln älter ist als auf dem Festland und eine frühere Einwanderung dort stattgefunden hat." Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Nordfriisk Futuur in Bredstedt. Weitere Themen in diesem Sommer sind die altföhringische Ballade, Notizen aus dem 17. Jahrhundert und die Nordfriesische Geschichte in Liedern. Das Sommerinstitut bietet noch bis August Vorträge an. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Zahlen Schleswig-Holsteins steigen wieder an. In Flensburg liegt die Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 14.6.) bei 725,0. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz bei 741,2, in Nordfriesland bei 764,6. Die landesweite Inzidenz beträgt 732,8. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

