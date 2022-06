Stand: 15.06.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

FDP: Kumbartzky soll Nachfolger von Garg werden

Oliver Kumbartzky, Kreisvorsitzender in Dithmarschen, soll neuer FDP-Chef in Schleswig-Holstein werden. Das bestätigte der Noch-Landesvorsitzende Heiner Garg dem NDR Schleswig-Holstein. Garg hatte am Montag als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der Liberalen bei der Landtagswahl angekündigt, nach elf Jahren nicht erneut zu kandidieren. Kumbartzky ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Landtag. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Viele Vogelarten in Schleswig-Holstein gefährdet

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat die neue Rote Liste der Brutvögel Schleswig-Holsteins veröffentlicht. Demnach sind 38 Prozent der Brutvögel gefährdet. Vier Seeschwalbenarten sind sogar vom Aussterben bedroht. Als stark gefährdet gilt außerdem die Küstenseeschwalbe, die unter anderem am Eidersperrwerk brütet. Grund für die Gefährdungen sind Fressfeinde wie Fuchs, Marder aber auch Ratten. Aber auch das Klima mit seinen Extremwetterlagen gefährdet die Vögel. Bei Überschwemmungen und Sturmfluten werden Jungtiere und Gelege weggespült, so die Autoren der Roten Liste. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Impfstellen bleiben bis Ende des Jahres bestehen

Schleswig-Holstein will bis Ende dieses Jahres ein flächendeckendes Angebot für Impfungen gegen das Coronavirus vorhalten. Dazu soll laut Gesundheitsministerium neben niedergelassenen Ärzten, Apothekern und anderen Stellen ab Juli in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine Impfstelle beitragen. Für Dithmarschen wird in Heide in der Meldorfer Straße geimpft und für Steinburg in Itzehoe in der Emmy-Noether-Straße. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten erhöht werden. In Schleswig-Holstein haben im Bundesvergleich mit Abstand die meisten Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bis gestern waren dies 73,2 Prozent, bei den Menschen ab 60 Jahren sogar fast 91 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Saunaangebot in Westholstein eingeschränkt

Nach Angaben eines Sprechers der Dithmarscher Wasserwelt bleibt die Saunalandschaft bis Freitag geschlossen. Grund sei der hohe Krankenstand bei den Mitarbeitenden. Am Sonnabend soll die Saunalandschaft wieder öffnen. Im Schwimmzentrum Itzehoe (Kreis Steinburg) wird wegen der hohen Energiekosten die Sauna erst ab 13 Uhr eingeschaltet. Am Wochenende sei die Sauna bereits ab 9 Uhr geöffnet, so eine Sprecherin. Im Husum Bad gibt es nach Angaben der Stadtwerke keine Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Landesmuseum bekommt Bilder von Claus Vahle

Das Dithmarscher Landesmuseum hat insgesamt elf Werke des Künstlers Claus Vahle erhalten. Die Fielmann Stiftung spendet dem Museum zwei Ölgemälde und neun Aquarelle. Bereits 2020 hat das Landesmuseum in Meldorf (Kreis Dithmarschen) Bilder des Künstlers zu seinem 80. Geburtstag in der Ausstellung "Dithmarschen - Impressionen einer Landschaft" gezeigt. Der aus Göttingen stammende Vahle lebt seit den 70er Jahren in Marne. Aktuell ist das Museum wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 813,5. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 764,6 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 641,9. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 732,8. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

