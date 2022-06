Stand: 15.06.2022 10:50 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Geesthacht: Feuerwehr befreit festgefahrene Motorjacht

Die Feuerwehr in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat eine Motorjacht auf der Elbe befreit. Nach Angaben der Feuerwehr hing diese gestern Nachmittag auf einer Buhne fest. Eine Buhne ist ein Steinwall, der im Wasserbau zur Befestigung eingesetzt wird. Die Einsatzkräfte konnten den Urlauber und seine Motorjacht mit zwei Schlauchbooten befreien. Der Buhnenbereich ist eigentlich durch Bojen markiert. Diese übersah der Havarist laut Feuerwehr wohl. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Bauerntag in Lübeck widmet sich Zukunft der Landwirtschaft

Mit einer Diskussion zur Zukunft der Landwirtschaft wird heute in Lübeck der Deutsche Bauerntag fortgesetzt. Die 450 Delegierten wollen die Bilanz der agrarpolitischen und berufsständischen Arbeit des Bauernverbandes diskutieren. Am Nachmittag wollen sie eine Erklärung mit dem Titel "Zukunftsbauern" verabschieden. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Telefonbetrug in Lübeck

In Lübeck wurde der Polizei vermehrt Telefonbetrug gemeldet. Nach ersten Ermittlungen riefen dabei falsche Polizeibeamte überwiegend bei älteren Menschen an. Die Betrüger machen ihre Opfer glauben, dass Angehörige einen tödlichen Unfall verursacht haben. Damit diese nicht in Haft müssen, soll eine Kaution von bis zu 70.000 Euro bezahlt werden. Einer Lübecker Bankfiliale fiel der Betrug auf, nachdem zwei ältere Damen hohe Geldsummen abheben wollten. Bankmitarbeiter verständigten die Polizei. Andere Bankfilialen meldeten am Montag ähnliche Vorfälle. Die Ermittler raten Anrufe, in denen von angeblichen Polizisten Geld gefordert wird, sofort zu beenden. Die Polizei fordere Bürger grundsätzlich nicht telefonisch auf, Kautionen zu bezahlen oder Wertsachen herauszugeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Dauerkartenverkauf beim VfB Lübeck begonnen

Der VfB Lübeck hat seinen Dauerkartenverkauf für die kommende Regionalligasaison gestartet. Bis zum 23. Juni gilt zunächst ein Vorkaufsrecht für Dauerkarteninhaber, dann gehen die Karten in den freien Verkauf. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.06.) liegt die Inzidenz in der Stadt Lübeck bei 843,7. Für den Kreis Ostholstein wird eine Inzidenz von 698,3 gemeldet, im Kreis Herzogtum Lauenburg von 562,4. Die landesweite Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt bei 732,8. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2022 | 08:30 Uhr