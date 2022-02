Stand: 05.02.2022 12:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Thomas Losse-Müller ist SPD-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die SPD in Schleswig-Holstein hat den früheren Chef der Staatskanzlei, Thomas Losse-Müller, zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Mai gewählt. Der 48-Jährige erhielt bei der Landeswahlkonferenz in Neumünster 94 Prozent der Stimmen. Er erhielt 188 Ja-Stimmen, acht Delegierte votierten gegen ihn, vier enthielten sich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 12:00

AfD stellt in Elmshorn Landesliste auf

Die AfD stellt heute in Elmshorn ihre Landesliste auf. Der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis bewirbt sich wie 2017 um die Spitzenkandidatur, muss aber mit mehreren Gegenkandidaten rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 10:00

Glätteunfälle am Morgen

Auf den Straßen in Schleswig-Holstein war es am Morgen zum Teil glatt. Die A23 Hamburg Richtung Heide war gegen vier Uhr zwischen Tornesch und Elmshorn gesperrt. Nach Angaben der Polizei gab es sechs Glätteunfälle, zum Teil waren mehrere Autos beteiligt. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Auch im Norden des Landes war es glatt. Die Leitstelle meldete Unfälle in Dollerup, Sörup und Jadelund. Rund um Neumünster gab es laut Leitstelle drei Glätteunfälle, dort blieb es bei Blechschäden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 09:00

Ein Verletzter nach Brand in JVA

Bei einem Brand in einer Jugendvollzugsanstalt (JVA) in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war am Freitagabend aus zunächst unbekannter Ursache in einer Zelle ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Sonnabend sagte. Der verletzte Insasse sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 14 weitere seien ärztlich untersucht worden, konnten allerdings in ihre Zellen zurückkehren. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 10:00

Flensburg besteht weiterhin auf PCR-Test

Das Flensburger Gesundheitsamt will weiterhin ausschließlich PCR-Testergebnisse als offiziellen Nachweis einer Covid-Infektion anerkennen. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Lange heute bekräftigt. Die Stadt stellt sich damit gegen die Landesverfügungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 11:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 915,1

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.204 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 4.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 915,1 (Vortag: 908,0). Die höchste Inzidenz hat weiter der Kreis Stormarn mit 1.440,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 08:00

Thyssenkrupp will sich von Marine-Sparte trennen

Der Essener Konzern Thyssenkrupp will sich endgültig von seiner Marine-Sparte trennen. Das kündigte am Freitag die Vorstandsvorsitzende Martina Merz auf der Jahres-Hauptversammlung an. Demnach seien Angebote für die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) willkommen. Landesregierung und Gewerkschaft wollen einen Verkauf zu Lasten der Belegschaft verhindern. Erst Anfang der Woche hatten Geschäftsführung und Gewerkschaft einen neuen Tarifvertrag unterzeichnet, der unter anderem eine Beschäftigungssicherung bis Ende des Jahrzehnts enthält. TKMS ist die größte deutsche Werft und hat in den vergangenen Monaten mehrere milliardenschwere Aufträge erhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 10:00

Das Wetter: Es wird stürmisch

Heute Nachmittag gibt es neben dichten Wolken und einzelnen Schauern phasenweise auch Sonnenschein. Am Abend kommt in Nordfriesland Regen auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 bis 7 Grad. In der Nacht zum Sonntag können Sturmböen Geschwindigkeiten bis etwa 80 Stundenkilometer erreichen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch auf kurze Gewitter und örtliche Glätte sollten sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Wochenende einstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2022 08:00

