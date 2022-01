Stand: 19.01.2022 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Infektiologe Rupp: Weniger PCR-Tests nutzen

Der Lübecker Infektiologe Jan Rupp hat sich für einen Wechsel in der Corona-Teststrategie ausgesprochen. Er schlägt vor, künftig schrittweise die PCR-Tests zurückzufahren, um diese für medizinisches Personal und für Risikogruppen zu nutzen. Hintergrund sind die begrenzten Kapazitäten für solche Labortests. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagte Rupp, die Antigen-Schnelltests seien zwar weniger genau als die PCR-Tests, dennoch ein wichtiges Instrument, um die Quarantäne zu verkürzen. Dies könne eine Übergangslösung sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 06:00

Corona-Inzidenz steigt auf 772,2

Am Dienstag sind laut Landesregierung Schleswig-Holstein 5.663 Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz stieg erneut an und liegt nun bei 772,2 - nach 717,7 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht und liegt aktuell bei 4,57 (Vortag: 4,6). Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 fünf neue Todesfälle gemeldet. Die kreisfreien Städte Lübeck (1032,2) und Kiel (1017,4) sowie der Kreis Segeberg (1012,6) haben jeweils eine Inzidenz von über 1.000. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 06:00

Ver.di und AWO in SH kritisieren Teil-Impfpflicht

Die Impfpflicht für medizinische Berufe sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen. Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter kritisieren, dass etwa Pflegekräfte dadurch stigmatisiert würden - und fordern stattdessen eine allgemeine Impfpflicht. Kritik gibt es sowohl von der AWO Schleswig-Holstein als auch von Ver.di. Von Mitte März an dürfen etwa in Kliniken und Pflegeheimen nur noch Geimpfte, Genesene oder Mitarbeiter, die nicht geimpft werden können, arbeiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 06:00

Toter auf Husumer Schiffswerft

Ein 43 Jahre alter Mann ist tot auf der Husumer Schiffswerft aufgefunden. Laut Polizei war der Mann dabei, mit einem Hochdruckreiniger einen Trinkwassertank in einem Schiff zu säubern. Gegen 12 Uhr gestern Mittag haben ihn Mitarbeiter der Werft leblos im Tank gefunden. Wie der Mann genau ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 06:00

Mehr gefälschte Impfnachweise im Umlauf

Mit gefälschten Impfnachweisen versuchen auch in Schleswig-Holstein zunehmend Menschen, Corona-Regeln zu umgehen. Laut Landeskriminalamt wurden allein seit Beginn des neuen Jahres knapp 100 dieser Fälle registriert. Im vergangenen Jahr seien es 750 gewesen, die fast alle im letzten Quartal bekannt wurden. Besonders nach Einführung der 2G-Plus-Regel im November sei ein schneller Anstieg der Fallzahlen beobachtet worden, sagte eine LKA-Sprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 07:00

Wetter: Sonne, Wolken und Regen

Am Vormittag zeigt sich noch häufiger die Sonne, am Nachmittag bewölkt sich der Himmel zusehends und es regnet teilweise. Der Wind weht stürmisch. Die Temperaturen liegen bei sechs Grad in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) und Geschendorf (Kreis Segeberg).

