Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 587,3

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.440 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 10.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 587,3 (Vortag: 529,5). Die Hospitalisierungsrate sank hingegen auf 2,89 (Vortag: 3,13). Die höchste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Lübeck mit 1.012,8 (Vortag: 891,8). Die niedrigste Inzidenz gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 309,4 (Vortag: 230,9). Offenbar wurde ein Teil der Meldelücken der vergangenen Tage geschlossen. Das würde die hohe Zahl an neu gemeldeten Fällen erklären. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 21:00

Sportvereine warten mit Frust auf Landesverordnung

Heute Nachmittag soll die Landesverordnung mit den neuen Corona-Maßnahmen veröffentlicht werden. Die Sportvereine bereiten sich bereits auf die neuen Regeln vor, ohne alle Details zu kennen. Das sorgt für Frust und Verunsicherung. Fest steht: Es wird die 2G-Plus-Regel für Erwachsene gelten, Zutritt als nur mit Test - oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung. Bei den Sportklubs wird an neuen Hygienekonzepten gearbeitet und es müssen Absprachen mit Gemeinden und Mitgliedern getroffen werden. Viele Vereine, wie der TSV Plön, Vineta Audorf oder der TSV Schilksee befürchten, dass weniger Menschen zum Sport kommen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 09:00

Restaurantbrand in Mölln greift auf Handwerksbetrieb über

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist kurz vor Mitternacht ein Feuer in einem chinesischen Restaurant ausgebrochen. Der Brand griff auf einen benachbarten Dachdeckerbetrieb und eine Lagerhalle in der Hafenstraße über, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 250.000 Euro. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte bis etwa 4 Uhr heute Morgen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 06:00

Landtag beschließt epidemische Lage für Schleswig-Holstein

Die Landesregierung kann im Kampf gegen die Corona-Pandemie nun zum Beispiel rechtssicher Diskotheken schließen. Gaststätten sollen zudem von 23 bis 5 Uhr geschlossen bleiben. Um den Plenarsaal nicht zu sehr zu füllen, tagte das Parlament geteilt in drei Sälen.Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für die Erklärung der epidemischen Lage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 20:00

Heizung in Kiel läuft wieder an

Die defekte Fernwärmeleitung in Kiel ist repariert. Nach Angaben der Stadtwerke wurde das Rohr nach letzten Schweißarbeiten wieder befüllt. Bis die noch fehlenden 500 Wohnungen wieder vollständig mit Fernwärme versorgt werden können, dauert es aber noch etwas. Die Hauptleitung war gestern früh aus noch ungeklärter Ursache geplatzt, danach gab es in fast allen Stadtteilen Probleme bei der Fernwärmeversorgung. Das austretende Wasser hatte auch angrenzende Gewässer grün gefärbt, darunter den Kleinen Kiel. Der Farbstoff ist nach Angaben der Stadtwerke unbedenklich und dient als Indikator für Leckagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 18:00

Kreißsaal in Rendsburg wieder auf

Die Imland Klinik Rendsburg hat die Geburtenstation wieder geöffnet. Nach Angaben einer Sprecherin kann der Betrieb wieder gewährleistet werden, nachdem die Landesregelung zur verkürzten Quarantäne für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur in Kraft getreten ist. Sie sieht vor, dass Betroffene nach einem negativen PCR-Test früher an ihren Arbeitsplatz zurück dürfen. Am Neujahrstag hatte die Klinik den Kreißsaal in den Notbetrieb versetzt, weil zahlreiche Beschäftigte nach Corona-Infektionen oder -Kontakten vorsorglich in Quarantäne mussten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 18:00

Wetter: Ab und zu Sonne möglich

Der Tag startet entweder mit Wolken, Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages kann sich regional aber auch die Sonne blicken lassen und es ist meist trocken. Später ziehen von Süden dichte Wolken auf und Richtung Nordsee und Nordfriesland kann es Regnen. Die Temperaturen klettern maximal auf 5 Grad. Auch die Nacht zu Mittwoch wird von Wolken und gebietsweise Regen dominiert, erst zum Morgen hin lockert es von Norden her auf. Die Temperaturen gehen von 3 bis 1 Grad zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2022 08:00

