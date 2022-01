Stand: 10.01.2022 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehrere Kreise melden nicht: Sieben Tage Inzidenz sinkt leicht

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 764 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 9.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 529,5 (Vortag: 536,8). Die Hospitalisierungsrate bleibt bei 3,13. Die höchste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Lübeck mit unverändert 891,8. Die niedrigste Inzidenz gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 230,9. Allerdings haben nicht alle Kreise und kreisfreien Städte am Sonntag neue Zahlen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 06:00

Heizung läuft nach Rohrbruch in Kiel wieder

Viele Menschen in Kiel haben gestern fast den ganzen Tag im Kalten gesessen. Ein Rohrbruch im Fernwärmenetz der Stadt sorgte für einen Heizungsausfall bei Hunderten Haushalten. Inzwischen läuft alles wieder. Der Grund für den Rohrbruch in der Holtenauer Straße im Ortsteil Brunswik ist laut den Stadtwerken noch immer unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 06:00

Landtag entscheidet in Sondersitzung über weitere Corona-Schritte

Die zum Jahreswechsel in die Höhe geschnellten Corona-Zahlen drängen die Landespolitik in Schleswig-Holstein zum Handeln. In einer Sondersitzung wird der Landtag am Montag die Situation aufarbeiten und Konsequenzen ziehen. Zur Debatte stehen eine Regierungserklärung und der Antrag der Koalitionsfraktionen, für das Land die epidemische Lage festzustellen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird fehlen, da er wegen Kontakts zu einer infizierten Person aus seinem engen Arbeitsumfeld in Quarantäne ist. Deshalb soll Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Regierungserklärung halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 06:00

Unterricht startet im Norden unter schärferen Corona-Auflagen

Für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein beginnt heute der Schulunterricht nach den Weihnachtsferien mit verschärften Corona-Auflagen. Trotz stark steigender Inzidenzen im Land soll es nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Distanzunterricht nur dann geben, wenn mehr als die Hälfte der Schüler in einer Gruppe oder ein Drittel der Lehrkräfte in Quarantäne sind. Neben einer Maskenpflicht gehört die Ausweitung der Corona-Tests zu den neuen Auflagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 06:00

Das Wetter: Wolken und Nieselregen

Heute ist es wolkig, gebietsweise neblig-trüb, stellenweise ist geringer Nieselregen möglich. Später ist es meist trocken und es gibt größere Wolkenlücken mit Sonnenschein. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad in Grambek und 5 Grad in Hörnum auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2022 06:00

