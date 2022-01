Stand: 01.01.2022 10:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Silvester: Einsatzkräfte sprechen von einer ruhigen Nacht

Die erneuten Corona-Einschränkungen haben zu einer verhältnismäßig ruhigen Silvesternacht in Schleswig-Holstein geführt. Laut Leitstellen wurden die meist freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein in der Nacht etwa 90 Mal alarmiert. Vor zwei Jahren waren es rund 300 Einsätze. Häufig ging es um brennende Mülleimer, in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) explodierte vor einem Geschäft offenbar ein nicht zugelassener Böller. Die Explosion zerstörte nahezu alle Fensterscheiben des Gebäudes. In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) fuhren Rettungsdienst und Polizei gestern Abend zu einem Mann, bei dem das Feuerwerk offenbar schief ging - der Mann musste mit schweren Handverletzungen in eine Klinik gebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 09:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 224 - Dithmarschen über 500

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Freitag auf einen Wert von 224 gestiegen (Vortag: 209,3). Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 862. Am Vortag lag dieser Wert bei 1.675 Fällen. Die mit Abstand weiterhin höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein meldet der Kreis Dithmarschen: Dort stieg der Wert auf 514,8 (Vortag: 416,5). Im Krankenhaus lagen den Angaben nach landesweit 163 Covid-Patienten. Es wurden 46 Covid-19-Schwerkranke auf Intensivstationen betreut. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg um 1 auf 1.885. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 09:00

Bildungsministerin Prien übernimmt Vorsitz der Kultusministerkonferenz

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) übernimmt von heute an den Vorsitz der Kultusministerkonferenz. Das große Thema ihrer Präsidentschaft werde das Thema "Lernen aus der Pandemie" sein, erklärte Prien. Sie möchte, anders als es bisher üblich war, monatlich eine Präsidiumssitzung durchführen, damit die Länder kontinuierlicher und enger im Austausch sind. In der Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass die Bundesländer enger kooperieren, meinte die Ministerin. Corona habe gezeigt, dass es in Sachen Digitalisierung und Nutzung von digitalen Medien noch viel tun zu gebe. Das sei ein großer Transformationsprozess. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 08:00

Kreis Steinburg gehört künftig zum HVV

Der Kreis Steinburg wird von heute an als achter Landkreis vollständig in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) integriert. Das Streckennetz wird im Nordwesten des Großraums Hamburg um 1.000 Quadratkilometer erweitert. Einfachere Tarife und günstigere Tickets sind die Vorteile für die Fahrgäste im Kreis Steinburg. Der HVV hat für Pendler, aber auch für Schüler und Azubis vergünstigte Tarife. Der Kreis Steinburg erweitert außerdem sein Busnetz und die Fahrpläne. Laut einem Kreissprecher sollen so mehr Bürger vom Auto in Bus und Bahn umsteigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 10:00

Corona: Weitere Clubs von Omikron-Fällen betroffen

Die Zahl der Clubs in Schleswig-Holstein, in denen sich Feiernde mit der Omikron-Variante angesteckt haben, steigt. Neben den sechs bekannten Diskotheken in Kiel, Trittau, Henstedt-UIzburg, Sylt, Rendsburg und Pahlen hat der Kreis Segeberg heute Infektionsfälle in zwei weiteren Clubs im Kreisgebiet bestätigt. Konkret geht es um den "Calypso-Club" in Henstedt-Ulzburg und den "Que-Danceclub" in Bad Segeberg. Eine Kreissprecherin bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass in den beiden Clubs wie auch im "Joy" in Henstedt-Ulzburg mehrere Omikron-Fälle bei Gästen nachgewiesen werden konnten. Wie viele Menschen jetzt in Quarantäne müssen, konnte sie nicht sagen, da die Nachverfolgung noch läuft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2021 18:00

Das Wetter: Trüb und mild

Am Neujahrstag ist es oft bedeckt oder trüb, stellenweise kommt etwas Nieselregen runter. Regional ist es auch mal länger trocken, vereinzelt gibt es ein paar Auflockerungen und ein wenig Sonne ist möglich. Es bleibt weiter mild mit maximal 7 Grad in Burg auf Fehmarn bis 11 Grad in Escheburg. Schwacher, an der Westküste mäßiger Wind aus Nordwest bis Südwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 08:00

