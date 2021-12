Stand: 13.12.2021 07:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Arkebek: Mehrheit für größere Solaranlagen

In Arkebek (Kreis Dithmarschen) haben sich in einem Bürgerentscheid knapp zwei Drittel der Bürger für größere Solaranlagen ausgesprochen. Nach Angaben des Bürgermeisters können nun weitere Planungen für insgesamt bis zu 32 Hektar Solar- Freiflächenanlagen erfolgen. Bauen wollen zwei Landwirte und eventuell auch die Gemeinde selbst. Der Strom könnte in der Gemeinde selbst verbraucht werden, um den Weg zur Klimneutralität in Arkebek zu beschreiten, so der Bürgermeister. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 08:00

Flaute auf Weihnachtsmärkten bringt hohe Umsatzeinbußen

Auf den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein ist wenig los. Aktuell nehmen die Standbetreiber laut Landesschaustellerverband nur halb so viel ein wie noch vor Corona. Einige Standbetreiber in Lübeck oder Neumünster würden sogar Einbrüche von 80 Prozent melden. Der Schaustellerverband hofft, dass die Städte die Standgebühren für die Betreiber senken, um den Verlust etwas aufzufangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz jetzt bei 162,4

In SH sind aktuell 220 Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 162,4. Lübeck hat mit einem Wert von 251,1 die höchste Inzidenz, die niedrigste hat der Kreis Schleswig-Flensburg mit 99,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 08:00

Sieg für SG Flensburg-Handewitt

Der SG gelang ein klarer 31:21 Sieg gegen DHfK Leipzig. Vor dem Spiel hatten die Schleswig-Holsteiner die Vertragsverlängerung des Isländers bis 2024 bekannt gegeben. Einarsson war ursprünglich in der Verletztenmisere nur als "Notnagel" verpflichtet worden, hat sich beim Vizemeister aber längst zur festen Größe entwickelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 06:00

THW Kiel gewinnt in Handball-Bundesliga

Die "Zebras" haben ihren zweiten Tabellenplatz untermauert. Gegen die Rhein-Neckar Löwen gewannen sie mit 32:29. Kurz vor Spielbeginn war bekannt geworden, dass der THW den Vertrag mit Rückraumspieler Steffen Weinhold verlängert hat. Demnach bleibt der 35 Jahre alte Rückraum-Linkshänder nun bis zum 30. Juni 2023 bei den Kielern. Offen ist bei den Kielern jetzt nur noch die Situation beim Österreicher Nikola Bylik, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 06:00

Rendsburger Booster-Marathon erfolgreich

Der sogenannte Booster-Marathon im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Nach Angaben von Landrat Schwemer haben seit vergangenem Montag mehr als 11.200 Menschen ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Als Ziel hatte der Kreis 10.000 Booster ausgegeben. Die Aktion fand auf dem Messe-Gelände in Rendsburg statt. Hausärzte hatten sie anfangs kritisiert, weil alle den knappen Wirkstoff von Biontech bekommen sollten. Der Kreis verimpfte daraufhin auch Moderna. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 06:00

Das Wetter: Wolken und Sprühregen bei 8 bis 11 Grad

Heute ist es überwiegend dicht bewölkt. Zu Beginn des Tages regnet es, dann gibt es trockene Phasen aber auch Sprühregen. Sonnenstrahlen kommen nur vereinzelt durch. Es ist sehr mild. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Amrum und bei 11 Grad in Timmendorfer Strand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2021 06:00

