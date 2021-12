Stand: 09.12.2021 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zugausfälle zwischen Husum und Niebüll

Zwischen Husum und Niebüll (Kreis Nordfriesland) fahren voraussichtlich bis zum Mittag keine Züge. Grund ist ein Defekt im Stellwerk in Husum, teilte die Deutsche Bahn mit. Als Ersatz fahren Busse. Außerdem habe es am Morgen mehrere Ausfälle zwischen Niebüll und Sylt gegeben, heißt es von der Pendlerinitiative. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Zahl der freien Intensiv-Betten sinkt

Die Zahl der freien Intensivbetten in Schleswig-Holstein geht zurück. Der Krankenstand ist hoch, es fehlt an Fachpersonal und eine Verordnung zum Personal macht den Kliniken zusätzlich zu schaffen. Die sogenannte Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung besagt, dass eine Pflegekraft tagsüber maximal zwei, in der Nacht maximal drei Patienten betreuen darf. Bei Verstößen drohen den Kliniken Geldstrafen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fordert vom Bund, die Untergrenze aufgrund der Pandemie auszusetzen - wie schon im vergangenen Jahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 19:30

Krempel: Abwasser-System funktioniert wieder

Das Abwasser in Krempel (Kreis Dithmarschen) läuft wieder. Seit Ende Oktober waren 120 Haushalte dazu angehalten, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Nach einem Rohrbruch waren sämtliche Abwasserpumpen ausgefallen. Täglich musste ein Abpumpwagen durch die Straßen fahren, um die Rohre frei zu halten. Nun ist die Prüfung aller Rohre abgeschlossen. Die Pumpen und der Schaltkasten sind ersetzt. Die 120 Haushalte können nach und nach wieder in vollem Umfang Wasser benutzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Keine Gastronomie-Messe im kommenden Jahr in Husum

Die Messegesellschaft hat die für Februar in Husum (Kreis Nordfriesland) geplante "Nord-Gastro" auf 2023 veschoben. Erwartet wurden 5.000 Fachbesucher. Die Veranstalter betonten, bei der "Nord-Gastro" seien der zwanglose Kontakt und das Verkosten neuer Produkte entscheidend. In der Pandemielage sei dies schwierig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Wende im Prozess um vorgetäuschten Tod auf der Ostsee

Ein Ehepaar soll im Oktober 2019 einen Bootsunfall auf der Ostsee und den Tod des 53-jährigen Mannes vorgetäuscht haben. Das Ziel laut Anklage: Mehr als vier Millionen Euro aus zuvor abgeschlossenen Versicherungen zu kassieren. Das Urteil des Kieler Landgerichts im Februar 2021: Bewährungsstrafen für das Paar und Freispruch in 13 Fällen, weil es aus Sicht des Gerichts bei straflosen Vorbereitungshandlungen geblieben und noch kein Geld ausgezahlt worden war. Der Bundesgerichtshof in Leipzig sagt nun aber, das Gericht hätte weitere rechtliche Gesichtspunkte prüfen müssen - zum Beispiel die Verabredung zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Deshalb muss das Kieler Landgericht den Fall nun teilweise neu verhandeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Halbzeit bei der Wahl zum Sportler des Jahres

Fast 10.000 User haben sich zur Hälfte des Abstimmungszeitraums an der Wahl zum Sportler des Jahres beteiligt. Bei den Frauen liegen zwischen der aktuell Ersten und der Vierten weniger als drei Prozentpunkte. Bei den Männern gibt es aktuell einen Dreikampf. Der Unterschied vom Ersten zum Dritten beträgt weniger als 1,5 Prozentpunkte. Am engsten ist die Entscheidung in der Mannschaftswertung. Platz eins und zwei trennen gerade einmal 0,01 Prozentpunkte. Bis zum 17. Dezember kann noch auf ndr.de/sh abgestimmt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 09:00

Gehöft in Stubben abgebrannt

In Stubben im Kreis Herzogtum Lauenburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Bauernhaus auf einem Reiterhof abgebrannt. Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten versucht, das Gehöft zu retten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. 14 Pferde wurden sicherheitshalber aus einem benachbarten Stall herausgeholt. Auch am Morgen waren noch rund 60 Helfer in Stubben im Einsatz. Das Technische Hilfswerk reißt das zerstörte Gebäude nun ab. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 152,4

Innerhalb eines Tages sind 928 neue Corona-Fälle gemeldet worden. 193 Menschen müssen im Zusammenhang mit Corona in Kliniken behandelt werden. Die Stadt Lübeck hat mit einem Wert von 222,4 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Nordfriesland mit 93,9. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, steigt den aktuellen Daten zufolge auf 3,50 (Vortag: 3,09). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Wieder Homeschooling in Dänemark

Dänemark kehrt angesichts der Corona-Lage in den Tagen vor Weihnachten zum Distanzunterricht zurück. Vom 15. Dezember an sollen alle Schüler bis zur 10. Klasse zu Hause bleiben, kündigte Regierungschefin Mette Frederiksen an. Die Politik folgt damit einer Empfehlung der dänischen Epidemie-Kommission. Ziel sei es, die Ansteckungsgefahr bei den Familienfeiern zu reduzieren. Außerdem sollen Impfzertifikate künftig nur noch sieben Monate gültig sein. Die Inzidenz in Dänemark liegt im Moment bei gut 600 - mit steigender Tendenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 07:00

Wetter: Dicht bewölkt und Schnee im Osten

Heute ist es überwiegend dicht bewölkt. Von der Kieler Bucht bis zum Herzogtum Lauenburg ist zeitweise Schneefall möglich. Im Westen des Landes ist es weitgehend trocken. Das Thermometer klettert heute auf 0 bis 3 Grad. Der Wind weht mäßig, an der See auch frisch aus Ost bis Südost. Zum Abend hin gehen die Temperaturen auf -1 bis 2 Grad zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2021 08:00

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2021 | 08:00 Uhr