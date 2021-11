Stand: 27.11.2021 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Abgesagte Weihnachtsfeiern belasten Gastro-Branche

Offenbar wegen der stark steigenden Corona-Infektionen werden derzeit viele betriebliche Weihnachtsfeiern storniert, teilen Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) mit. Im Kreis Nordfriesland hätten inzwischen rund ein Viertel der Firmen und Verbände die Feiern in Hotels und Restaurants abgesagt, so ein Dehoga-Sprecher. Im Kreis Dithmarschen sei es mehr als die Hälfte. Bis Weihnachten erwartet der Sprecher dort bis zu 90 Prozent Stornierungen. In Neumünster und im Kreis Schleswig-Flensburg verbuchen die Wirte ebenfalls 50 Prozent Stornierungen und mehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 10:00

Vier Verletzte nach Unfall mit Polizeiwagen in Neumünster

Nach einem Unfall mit einem Streifenwagen am Freitagabend in Neumünster sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. An einer Kreuzung auf dem Sachsenring stieß das Auto mit einem anderen Wagen zusammen. Die Unfallursache muss noch geklärt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 09:00

Norderstedt: Matratze gerät in Brand

Am Samstagmorgen hat es in einem Haus im Lütjenmoor in Norderstedt gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle war in einer Wohnung eine Matratze in einem Bett in Brand geraten, möglicherweise durch eine Heizdecke. Ein Bewohner kam leicht verletzt in eine Klinik, die Polizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 10:00

Albrecht hofft auf baldige Beseitigung der Munitionsaltlasten

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hofft, dass mit der Bergung von Munitionsaltlasten in der Ostsee spätestens 2023 begonnen werden kann. Hintergrund sei die Vereinbarung im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP zur Finanzierung, teilte Albrecht mit. Diese laute: "Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige Bergung eingerichtet und solide finanziert." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 10:00

Holstein Kiel empfängt Werder-Bremen

Holstein Kiel will runter vom Abstiegsrelegationsplatz. Der norddeutsche Fußball-Zweitligist empfängt am Sonnabend Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim will Trainer Marcel Rapp seinen zweiten Saisonsieg einfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 19:30

Timmendorfer Strand: DGB-Nord wählt Vorsitzende

Die bisherige niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth soll am Sonnabend in Timmendorfer Strand zur neuen Vorsitzenden des DGB-Bezirks Nord gewählt werden. Die 43 Jahre alte Lehrerin ist einzige Kandidatin für die Nachfolge des am 9. November im Alter von 66 Jahren gestorbenen Gewerkschafters Uwe Polkaehn. Der Nordbezirk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 13:00

Corona in SH: Inzidenz bei 150,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 711 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 150,2. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,36. Laut Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 vier neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.787. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 08:30

SPD-Fraktionschefin Midyatli für vorgezogene Weihnachtsferien

Wegen der steigenden Corona-Zahlen fordert die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Serpil Midyatli, die Weihnachtsferien auch in diesem Jahr vorzuziehen. Sie begründete den Vorschlag damit, dass Kinder geschützt und die Wucht der vierten Welle gebrochen werden müssten. Sie schlägt den 17. Dezember als letzten Schultag vor. Dadurch gebe es auch größere Sicherheit für Familienbesuche an den Feiertagen, so Midyatli. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, zur Zeit sei eine Vorverlegung der Weihnachtsferien nicht geplant. Die Schulen sollten offen und Präsenzunterricht möglich bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 09:00

Das Wetter: Bewölkt und Regen

Heute Nachmittag ist es weiterhin stark bewölkt und zeitweise fällt Regen, teilweise ist der sogar mit Schnee vermischt. Es ist nasskalt. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad am Schaalsee und bei 5 Grad in Kappeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2021 08:00

