Erste Booster in neuen Impfstellen in SH schon ab Freitag

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass bis zum 6. Dezember 26 neue Impfstellen in SH eingerichtet sein werden. Terminbuchungen sind für Menschen ab 60 Jahren ab heute möglich, erste Impfungen bereits am Freitag. Geplant ist laut Garg, insgesamt eine halbe Million Termine zu vergeben. Bei der Impfkampagne unterstützen weiterhin auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Zurzeit beteiligen sich laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) etwa 1.400 Praxen. Nach Angaben der KVSH müssen noch 1,35 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner geboostert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 152,5

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 954 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 24.11). 167 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 42 von ihnen sind in Intensivtherapie, 26 in Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesmeldestelle nun bei 152,5 (Vortag: 148,6), die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,36 (Vortag: 4,12). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 06:00

Koalitionsvertrag für Ampel steht - Lob und Kritik aus SH

SPD, Grüne und FDP äußerten sich in Kiel zufrieden mit dem ausgehandelten Papier. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli sagte am Mittwoch, sie selbst freue sich über Pläne wie die Erhöhung des Mindestlohns und die Einführung einer Kindergrundsicherung. Die Grünen in Schleswig-Holstein loben vor allem Fortschritte bei Klima- und Meeresschutz, Anti-Diskriminierung und Investitionen. FDP-Fraktionschef Vogt freut sich über die Verteilung der Ressorts und meint, damit könne man vieles bewegen. Kritik kommt dagegen vom Sozialverband VdK sowie von den Arbeitgeberverbänden Nordmetall und AGV Nord. Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger sieht viele richtige Signale, aber: "In wichtigen Punkten wie der dringend überfälligen Flexibilisierung der Arbeitszeit fehlt der Ampel-Koalition der Mut." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 06:00

Robert Habeck soll Klima- und Wirtschaftsminister werden

In der neuen Regierung soll der Grüne Robert Habeck Minister für die Bereiche Klima und Transformation werden. Das sagte Grünen-Landeschef Steffen Regis in Kiel. Das Ministerium solle Wirtschaft und Klima zusammenführen. Regis sagte, man wisse, was Habeck als Minister zu leisten imstande sei - insofern sei das ein großer Erfolg. Habeck war Umweltminister in Schleswig-Holstein und Direktkandidat im Wahlkreis Flensburg-Schleswig. Außenministerin soll laut Regis Annalena Baerbock werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 07:00

Häusliche Gewalt: Frauen haben mehr Beratungstermine wahrgenommen

Corona-Lockdowns und Homeoffice-Pflicht haben in Schleswig-Holstein im vergangen Jahr zu mehr häuslicher Gewalt an Frauen geführt. Auch in diesem Jahr haben sich mehr Frauen an Beratungsstellen gewendet. Rund 37.400 Beratungstermine für Frauen haben im vergangen Jahr stattgefunden - das sind fast 2.000 Termine mehr als im Vorjahr, meldet der Landesverband Frauenberatung in Schleswig-Holstein. Vergleichsweise niedrig fällt dagegen die Zahl der Taten aus, die zur Anzeige gebracht wurden. Laut Innenministerium ist rund 4.000 Frauen in Schleswig-Holstein 2020 Gewalt von ihren Partnern oder Ex-Partnern angetan worden - rund 100 Fälle mehr als im Vorjahr. Das liege auch daran, dass nur wenige Frauen diese Taten zur Anzeige bringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 08:00

Dänemark plant Rückkehr zur Maskenpflicht

Dänemark führt von Montag an voraussichtlich wieder die Maskenpflicht im Einzelhandel, in Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen ein. Das hat Gesundheitsminister Magnus Heunicke nach einem Gespräch mit allen Parteien angekündigt. Zudem sind weitere Verschärfungen der Corona-Regeln geplant. Heute entscheidet darüber der dänische Corona-Ausschuss. Die Inzidenz hat landesweit knapp 500 erreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 07:00

THW Kiel stolpert in Aalborg

Der THW Kiel hat in der Champions League seine zweite Niederlage in der Gruppenphase kassiert. In Aalborg unterlag der deutsche Handball-Meister am Mittwochabend 33:35 (16:17). Das Hinspiel vor einer Woche hatten die "Zebras" noch mit 31:28 gewonnen. Aalborg hat durch den Erfolg in der Tabelle der Gruppe A mit den Kielern gleichgezogen - der Kampf um Platz zwei, der das Überspringen des Achtelfinals ermöglicht, bleibt also spannend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 06:00

Wetter: Erst Wolken und Regen, später sogar Sonne

Die Kaltfront von Tief "Zeus" mit Kern über Südfinnland zieht heute nach Süden ab. Deshalb ist es in Schleswig-Holstein zunächst stark bewölkt und zeitweise regnet es leicht. Von der Nordsee her lockert es später dann auf, gelegentlich zeigt sich sogar die Sonne. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest, an den Küsten kann es Sturmböen geben. Höchstwerte: 6 Grad in Lauenburg bis 9 Grad in Büsum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2021 06:00

