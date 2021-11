Stand: 23.11.2021 06:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz steigt über 140er-Marke

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 677 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 22.11). 161 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt - 32 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesmeldestelle bei 144,4, die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,37. Die Stadt Neumünster ist weiterhin die Region mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt bei 244,0 (Vortag: 237,8). Auch der Kreis Herzogtum Lauenburg klettert über die 200er-Marke: Dort beträgt die Inzidenz 210,4 (Vortag: 160,2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Geflügelpest: Aufstallungsgebot ab Dienstag in ganz Nordfriesland

In Nordfriesland breitet sich die Geflügelpest wieder stärker aus. Deshalb müssen im Kreisgebiet nun alle Geflügelhalter ihre Tiere einstallen. Dieses Aufstallungsgebot gilt nach Angaben der Kreisverwaltung ab Dienstag. Bisher galt die Pflicht lediglich für Geflügel auf den Inseln und Halligen, sowie entlang der nordfriesischen Küste. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Maskenpflicht nun auch in der Flensburger Innenstadt

Angesichts steigender Corona-Zahlen gilt ab Mittwoch auch in der Innenstadt von Flensburg Maskenpflicht. Betroffen sind der Bereich zwischen Norder- und Südermarkt sowie die Rote Straße, wie die Stadt am Montag mitteilte. Mit Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg haben nun die vier größten Städte im Land entsprechende Regeln. "Wir halten es ebenso wie andere Städte für erforderlich, dort wo es besonders wegen des Weihnachtsmarktes eng werden kann, eine Maskenpflicht einzuführen", erläuterte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange. Sie bitte alle Flensburger und alle Gäste der Stadt um Verständnis, sagte die SPD-Politikerin. Flensburg hatte am Sonntag mit 146,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen die sechsthöchste Inzidenz aller Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Mölln: Gedenken an Brandanschläge

Mit einer Gedenkfeier erinnert die Stadt Mölln am Dienstagabend an den 29. Jahrestag der rechtsradikalen Brandanschläge von Mölln, bei denen eine Frau und zwei Mädchen starben. Wegen der Corona-Beschränkungen finde die Veranstaltung in diesem Jahr ausschließlich unter freiem Himmel statt, teilte die Stadt Mölln auf ihrer Internetseite mit. Die Gedenkfeier beginnt den Angaben zufolge um 18.00 Uhr mit einer interreligiösen Andacht im Innenhof des Stadthauptmannshofs. Anschließend sind Kranzniederlegungen an den beiden Brandhäusern in der Möllner Innenstadt geplant. In der Nacht zum 23. November 1992 hatten zwei Neonazis Brandsätze auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Bombenentschärfung am Freitag im Kreis Stormarn

In Oststeinbek im Kreis Stormarn wird an diesem Freitag eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Davon ist auch Glinde betroffen, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Die Entschärfung der Fliegerbombe soll um 10 Uhr beginnen. Dafür müssen ab 7:30 Uhr mehrere Straßen und Wohngebiete gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Leiter der Flensburger Tafel gestorben

Der langjährige Leiter der Flensburger Tafel, Klaus Grebbin, ist nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 65 Jahre alt. Nach Informationen der Tageszeitung Flensborg Avis kam der Tod Grebbins auch für die Mitarbeiter der Tafel überraschend - der Betrieb soll aber weiter aufrechterhalten werden. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt es noch nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 08:30

Wetter

Heute neben vielen Wolken vor allem nach Osten hin zunächst zeitweise Sonnenschein, von der Nordsee her wechselnd bis stark bewölkt, dabei nur stellenweise ein wenig Regen möglich, oft trocken. Höchstwerte 9 Grad in Großenbrode bis 11 Grad in Itzehoe. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind aus West bis Nordwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2021 | 08:00 Uhr