Stand: 17.11.2021 06:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 662 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 662 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 107,1 (Datenstand 16.11.). Am Vortag lag sie bei 105,2. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 88.367. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 vier Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 1.758. Regierungschef Günther, Gesundheitsminister Garg und Finanzministerin Heinold wollen heute vormittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 08:00

Prozessstart nach versuchtem Totschlag in Kieler Flüchtlingsheim

Der 25-jährige Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im vergangenen April versucht haben, in einer Flüchtlingsunterkunft einen anderen Mann mit einem Küchenmesser in den Kopf zu stechen. Das Opfer konnte den Stich abwehren und fliehen. Der Beschuldigte soll bei der Tat unter Wahnvorstellungen gelitten haben, heißt es in der Anklage weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 08:00

Geplante 3G-Regeln in Bus und Bahn - Verkehrsbetriebe skeptisch

Verkehrsbetriebe sehen Probleme, sollten 3G-Kontrollen in Bus und Bahn kommen. Ein Verbandsvertreter könnte sich Kontrollen durch die Bundespolizei vorstellen. Von der heißt es aber: "Das ist nicht unsere Aufgabe." Auch Aktiv Bus in Flensburg winkt ab - das Kontrollieren der Maskenpflicht sei schon schwierig genug, sagte ein Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 07:00

Sana Kliniken Lübeck erlassen Besuchsverbot wegen Corona

Die Sana Kliniken Lübeck haben wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ein generelles Besuchsverbot erlassen. Der Zutritt für Besucher sei nur noch in Ausnahmefällen möglich, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Regelung gelte für die Standorte Lübeck und Travemünde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 06:30

Feuerteufel in Lübeck?

Die Menschen im Lübecker Stadtteil St. Gertrud sind in Sorge: In den vergangenen Tagen hat es dort mehrere Feuer gegeben - vermutlich gelegt. Laut Polizei brannten im Meesenring und in der Hebbelstraße Müllcontainer, Holzunterstände und der Müllraum in einem Garagenkomplex. Verletzte gab es nicht. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 05:30

Großer Stern des Sports in Silber für Spiel- und Sportverein Pölitz

Der Spiel- und Sportverein Pölitz (Kreis Stormarn) ist am Abend mit einem Großen Stern des Sports in Silber ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das besondere Engagement des Vereins für den Bienen- und Insektenschutz. Der Verein legte in seinem Projekt "Die Fußballsparte summt...der Umwelt zuliebe" unter anderem Blumenwiesen an und pflanzte Apfelbäume rund um seine Sportplätze. Demnächst soll das Flutlicht durch ein insektenfreundliches LED-Flutlicht ersetzt werden. Der Große Stern in Silber ist mit 2.500 Euro dotiert und wurde unter anderem von der Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und der Vizepräsidentin des Landessportverbands, Meike Evers-Rölver übergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2021 06:00

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2021 | 07:00 Uhr