Stand: 22.10.2021 06:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

DLRG rettet Menschen bei Sturmflut in SPO

Rettungseinsatz bei Sturmflut in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG war gestern eine Familie am Strand von der Flut überrascht worden. Helfer brachten sie in einem Schlauchboot in Sicherheit. Außerdem wurden zwei Personen im Deichvorland von Westerhever vom Wasser eingeschlossen. Sie wateten von einer Brücke zurück zum Leuchtturm. Von dort wurden sie mit einem Hubschrauber gerettet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 07:00

Nach Sturm: Halle in Ahrensburg einsturzgefährdet

Der Sturm ist in der Nacht abgeflaut. Die Leitstellen haben am frühen Morgen keine weiteren wetterbedingten Einsätze mehr gemeldet. In Ahrensburg im Kreis Stormarn ist aber eine Produktionshalle nach dem Unwetter einsturzgefährdet. Laut Polizei hat sich so viel Wasser auf dem beschädigten Dach gesammelt, dass Stahlträger verbogen und ein Statiker das Gebäude als einsturzgefährdet beurteilte. Personen dürfen die Halle derzeit nicht betreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 06:00

Fridays for Future: Aktion in Berlin mit SH-Beteiligung

Bei einer Protestveranstaltung der Fridays-For-Future-Aktivisten werden in Berlin heute auch Teilnehmer aus Schleswig-Holstein erwartet. Aus Flensburg, Kiel, Rendsburg, Lübeck und Elmshorn starten mehrere Busse und sammeln die Demonstranten ein. Das erfuhr NDR Schleswig-Holstein von verschiedenen Ortsgruppen der Bewegung. Ziel ist das Bundeskanzleramt in Berlin am Mittag. Die Aktivisten wollen vor den Koalitionsverhandlungen Druck für eine veränderte Klimapolitik machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 06:00

Corona-Inzidenz steigt auf 48,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiterhin. Mit Datenstand von Donnerstagabend kletterte der Wert laut Land auf 48,6 - nach 44,9 am Mittwoch. Die Gesundheitsämter zählten 245 neue Infektionen. Die Zahl der Menschen, die wegen Corona in den Klinken im Land behandelt werden, liegt bei 61. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 1,41 auf 1,55. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 06:00

Champions League: SG Flensburg-Handewitt in Veszprem ohne Chance

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in dieser Champions-League-Saison ohne Sieg. In Veszprem verloren die Handballer am Donnerstagabend mit 23:28 (8:14). Die bittere Zwischenbilanz für Flensburg nach fünf Partien in der Champions League lautet jedoch: Mit nur einem Zähler ist die SG Tabellenletzter und muss um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Nur die ersten sechs Teams der Achtergruppe kommen weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 06:00

Frachtschiff kollidiert beim Ankern auf der Elbe mit Tankschiff

Ein Frachtschiff ist auf der Elbe bei Brunsbüttel Südreede mit einem Tankschiff zusammengestoßen. Die Besatzung der "Konstantin" habe Wassereintritt im Maschinenraum gemeldet, teilte das Havariekommando mit. Das mit Holz beladene Frachtschiff war während eines Ankermanövers auf das Tankschiff "Smeraldo" getrieben. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Das Tankschiff hat lediglich leichte Schäden am Aufbau. Die Wasserschutzpolizei Hamburg ermittelt zur Unfallursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 07:00

Sozialausschuss nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Norderstedter Pflegeheim sind noch viele Fragen offen. Am Donnerstag hat auch der Sozialausschuss des Kieler Landtags über das Thema beraten. Birte Pauls (SPD) wollte von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wissen, ob in dem betroffenen Heim nichtgeimpfte Mitarbeiter direkt am Patienten gearbeitet hätten - und ob das Personal täglich getestet worden sei. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte, die Garg angesprochen hatte, könne er nicht alleine durchsetzen, so Pauls. Laut Garg müssten nichtgeimpfte Mitarbeiter täglich getestet werden - ob das der Fall war, müssen die Untersuchungen noch zeigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.10.2021 06:00

Wetter: Viel Regen in Schleswig-Holstein

Am Vormittag ist es meist grau und regnerisch, auch nachmittags fällt immer wieder Regen. Die Sonne zeigt sich kaum. Es ist teilweise sehr stürmisch. Die Temperaturen liegen bei neun Grad in Rendsburg und Ahrensburg (Kreis Stormarn) sowie zehn Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.10.2021 | 06:00 Uhr