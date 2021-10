Stand: 20.10.2021 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Diskussion über Maskenpflicht an Schulen

Die erste Schulwoche nach den Herbstferien bringt die Diskussion über die Maskenpflicht an Schulen wieder auf. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, man müsse sich jetzt mit der Frage beschäftigen und verweist auf andere Bundesländer, die die Maskenpflicht schon gelockert oder abgeschafft haben. Das sei auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. "Schülerinnen und Schüler werden am meisten reglementiert und Schülerinnen und Schüler haben auch einen Anspruch auf Normalität", so Prien. Der Lübecker Virologe Jan Rupp sieht vor allem die Kinder im Grundschulalter durch den Mund-Nasenschutz eingeschränkt. Man müsse sich auch vor Augen führen, dass seit langem keine Kontaktbeschränkungen mehr bestehen, wenn Kinder sich am Nachmittag privat oder zu Freizeitaktivitäten treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 19:30

Keine Fusion zwischen Sparkassen im Norden

Die Fusion der Sparkasse Südholstein mit der Sparkasse Holstein ist geplatzt. Das hat laut Mitteilung der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein entschieden. Demnach sind die Unterschiede zwischen beiden Sparkassen größer als gedacht. Beide hatten seit Juni geprüft, ob es sinnvoll ist, die die Häuser zusammenzulegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 06:30

Zukunft der Meere: Fachleute beraten in Lübeck

Experten sind wegen des Zustands der Ostsee in Sorge. Sie bezeichnen den Zustand des Meeres als "kritisch". In Lübeck beraten seit Dienstagabend Vertreter der Ostsee-Staaten über einen besseres Meeresschutz. Dabei geht es um unter anderem um Artenvielfalt, weniger Müll und Lärm unter Wasser und um das Problem der Weltkriegsmunition auf dem Meersboden. Meeresbiologe Thorsten Reusch von Geomar sagte, die Lage sei ernst, aber nicht hoffnungslos. Nach seiner Ansicht gelangen noch immer zu viele Nährstoffe aus Düngemitteln in die Ostsee. Das führe zu Sauerstoffmangel in vielen Regionen, so Reusch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt weiter auf 39,1

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei uns im Norden ist wieder gestiegen Laut Land sind gestern 324 Fälle gemeldet worden, vor einer Woche waren es knapp 120. Die Inzidenz stieg auf 39,1. 61 Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt (Vortag: 52). Die Hospitalisierungsinzidenz liegt den Angaben zufolge bei 1,13. Bundesweit liegt diese laut Robert Koch-Institut um einen Punkt höher. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bundesweit demnach den siebten Tag in Folge und liegt nun bei mehr als 80. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 06:00



Ahrensburg: Fünf Menschen bei Unfall verletzt

In der Nacht zu Mittwoch hat es in Ahrensburg im Kreis Stormarn einen schweren Unfall gegeben. Laut Leitstelle waren gegen 2 Uhr an einer Kreuzung im Ostring ein Rettungswagen und ein Auto zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Noch am Mittwochmorgen um 6 Uhr war der Ostring in beiden Richtungen für die Aufräumarbeiten gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 06:00

Garg kritisiert ungeimpftes Pflegepersonal

Bei dem Corona-Ausbruch in einem Norderstedter Pflegeheim haben sich auch 15 Pflegekräfte infiziert - unter ihnen auch ungeimpfte. Gesundheits- und Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat sich daraufhin kritisch geäußert. Es ärgere ihn und mache ihn fassungslos, dass es in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Hospizen immer noch Mitarbeitende gebe, die sich nicht impfen ließen. Das sei wenig verantwortungsvoll. Garg brachte als letzte Möglichkeit eine Impfpflicht in die Diskussion - sollte man nicht auf anderen Wegen eine höhere Impfquote in diesen Bereichen erreichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 17:00

Wetter: Teils gewittriger Regen

Heute ist es nach örtlichem Nebel und anfänglichen Auflockerungen im Verlauf überwiegend stark bewölkt. Von Westen her kommt schauerartiger, zum Abend hin vereinzelt gewittriger sowie kräftiger Regen. Vom Lauenburgischen bis nach Ostholstein bleibt es zum Teil noch bis zum Mittag trocken. Es ist sehr mild: Die Höchstwerte erreichen 15 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2021 | 06:00 Uhr