Stand: 10.10.2021 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stichwahl in Kappeln: Zweite Runde für Stoll und Traulsen

In Kappeln an der Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg) entscheidet sich heute in einer Stichwahl, wer neuer Bürgermeister wird. Zur Wahl stehen der parteilose Amtsinhaber Heiko Traulsen und Joachim Stoll. Er ist zwar bei den Grünen, tritt aber in Kappeln als unabhängiger Kandidat an. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Stoll mit 49,6 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.10.2021 09:00

Schwesing: Auto prallt gegen Haus

Nach Angaben der Polizei ist auf der B201 in Schwesing in der Nähe von Husum (Kreis Nordfriesland) ein Auto gegen ein Haus geprallt. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab, fuhr über ein Stück Rasen und prallte mit seinem Wagen gegen ein Haus in der Hauptstraße in Schwesing. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, die Leitstelle schickte drei Rettungswagen. In dem Auto waren drei Menschen, alle kamen verletzt in eine Klinik. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.10.2021 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,1

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 61 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,1 (Datenstand 9.10.). Am Vortag lag sie bei 27,2. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 77.347. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 74.100 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.693. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.10.2021 08:00

Heider SV und Eintracht Norderstedt spielen unentschieden

Der Heider SV und Eintracht Norderstedt haben am Nachmittag unentschieden gespielt. Am Ende stand es 2:2. Dabei trafen zwei Spieler jeweils doppelt: Marvin Ehlert für Heide und Dylan Williams für Norderstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.10.2021 16:30

Wetter: Erst Nebel, dann Sonne

Heute gibt es nach örtlichem Nebel oder Hochnebel längere freundliche Abschnitte mit Sonne. Zeitweise gibt es auch durchziehende, meist hohe Wolkenfelder, aber am Nachmittag gibt es oft wieder sonnige Phasen. Zum Abend hin wird es in Nordseenähe stark bewölkt und auf den Inseln ist erster leichter Regen nicht ausgeschlossen. Sonst bleibt es weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Oldenburg in Holstein und bis 15 Grad auf Amrum und den Halligen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.10.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2021 | 10:00 Uhr