Stand: 01.10.2021 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unfall in Sütel: Lkw stößt mit Zug zusammen

An einem Bahnübergang in Sütel (Kreis Ostholstein) sind in der Nacht ein Schwertransporter und ein Personenzug zusammengestoßen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Lkw an einem Bahnübergang hängen geblieben. Der Zugfahrer leitete eine Bremsung ein, konnte aber den Zusammenprall nicht verhindern. Verletzte gab es nicht. Die Aufräumarbeiten dauern laut Bahn noch an. Zwischen Oldenburg in Holstein und Großenbrode ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

Infektiologe Rupp: Viele junge Ungeimpfte werden sich anstecken

Der Lübecker Infektiologe Jan Rupp geht davon aus, dass sich im Herbst vor allem jüngere Ungeimpfte mit Covid-19 anstecken. Die Verläufe seien hier aber meist leicht. Bei einer Tagung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung warnte Rupp aber trotzdem: Durch die Lockerungen würden sich auch andere Krankheiten wie Grippe oder Durchfall verstärkt verbreiten. Das könne dann in Kombination mit der Corona-Pandemie zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

Lübecker Bürgerschaft beschließt Rekord-Haushalt

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Abend einen Rekord-Haushalt beschlossen. Die Stadt will im kommenden Jahr rund eine Milliarde Euro ausgeben - und hofft, die gleiche Menge an Geld einzunehmen. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sprach von Zukunftsprojekten, in die die Stadt investieren wolle. Beispielsweise sollen neue Baulandgebiete erschlossen werden, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Lübecker Hafen soll ein neuer Anleger für größere Schiffe gebaut werden, allein dafür sind 12 Millionen Euro eingeplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

Neues Landes-Kompetenzzentrum für Wasserstoff

Das Land bündelt seine Forschung zum Thema Wasserstoff: Heute nimmt das Landes-Kompetenzzentrum Wasserstoff seine Arbeit auf. Schleswig-Holstein will damit laut Wissenschafts-Staatssekretär Oliver Grundei ein weiteres Signal für das Energiewendeland setzen. Wasserstoff-Experten sollen dort regelmäßig über Forschungsergebnisse diskutieren und ihre Kenntnisse dadurch besser bündeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

Lkw-Unfall in Tellingstedt - Straße gesperrt

In Tellingstedt im Kreis Dithmarschen ist am Morgen ein Lastwagen von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Laut Leitstelle läuft Öl aus - Rendsburger Straße ist deshalb aktuell voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:30

THW verliert in der Champions League

Der THW Kiel hat gestern Abend in der Handball-Champions-League im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage kassiert. Die Kieler verloren beim französischen Spitzenclub Montpellier mit 30:37. Die Zebras liefen von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher - vor allem in der Abwehr hatte der THW abermals Probleme. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

96 Jahre alte ehemalige KZ-Sekretärin in Untersuchungshaft

Das Landgericht Itzehoe hat am Abend nach Angaben einer Sprecherin einen Haftbefehl gegen die Angeklagte verkündet. Die 96-Jährige war gestern in Itzehoe nicht zum ersten Termin ihres Prozesses wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen gekommen. Sie war mit dem Taxi aus ihrem Pflegeheim geflüchtet, am Nachmittag dann aber in Hamburg gefasst worden. Der nächste Verhandlungstermin ist in knapp drei Wochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.10.2021 06:00

Wetter: Wolkig, aber meist trocken

Am Vormittag ist der Himmel meist grau. Auch am Nachmittag setzt sich nur selten die Sonne durch. Es ist teilweise stürmisch. In der Nacht fällt immer wieder Regen. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Brammer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2021 | 06:00 Uhr