Bundestagswahl in SH: 271 Kandidaten wollen in den Bundestag

Die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein hat begonnen. Die Wahllokale im Land haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Dort gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die sogenannte 3G-Regel greift nicht. Außerdem werden in Glückstadt (Kreis Steinburg), Kappeln (Schleswig-Flensburg), Lensahn (Ostholstein) und Ahrensburg (Stormarn) Bürgermeister gewählt. Zudem stehen sechs Bürgerentscheide an: in Oldenswort und Osterhever (beide Kreis Nordfriesland), in Geschendorf (Kreis Segeberg), in Fleckeby und Dänisch-Nienhof (beibede Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie in in Steinburgs Kreisstadt Itzehoe.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gesunken. Am Sonnabend betrug die Zahl der Neufälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 30,4 - nach einem minimal höheren Wert am Freitag. Innerhalb eines Tages wurden 77 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten vom Samstagabend hervorgeht. Tags zuvor hatte es 139 Fälle gegeben. In den Krankenhäusern lagen 68 Covid-19-Patienten - und damit genauso viele wie am Freitag.

THW Kiel gewinnt souverän beim HC Erlangen

Die "Zebras" eilen weiter von Sieg zu Sieg. Am Sonnabend feierte der amtierende deutsche Handball-Meister ein 30:20 (14:7) beim HC Erlangen. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel der Bundesliga-Saison.

Das Wetter: Meist heiter und sonnig

Nach Wolken und zum Teil auch Nieselregen in Ostseenähe kommt die Sonne immer öfter durch die Wolken. Es gibt auch längere heitere Phasen und bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Fehmarn und bei 24 Grad in Elmshorn.

