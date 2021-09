Stand: 22.09.2021 08:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag berät über Haushaltsplanung

Heute befasst sich der Landtag erstmals mit dem Haushalt für das kommende Jahr. Der Etatentwurf von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) für 2022 sieht deutlich mehr Ausgaben aus als Einnahmen vor. Die Regierung plant mit bereinigten Einnahmen in Höhe von voraussichtlich rund 13,5 Milliarden Euro und Ausgaben von 14,4 Milliarden Euro. Um die Lücke von etwa 965 Millionen Euro zu finanzieren, ist eine Nettokreditaufnahme von rund 67 Millionen Euro geplant. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Büsum: Gesunkene Fischkutter schwimmen wieder

Die beiden Schiffe waren am Wochenende kurz nacheinander im Hafen von Büsum im Kreis Dithmarschen voll Wasser gelaufen und gesunken. Für eines der Schiffe - die "Möwe" - reichte am Montagvormittag nach Angaben des Büsumer Hafenmeisters eine Lenzpumpe. Für den zweiten Kutter "Seeteufel 1" musste gestern Abend ein Autokran ran. Zwei Stunden dauerte es, das Schiff zu heben und leer zu pumpen. Warum die beiden Kutter gesunken sind, ist noch nicht klar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Bundestagswahl: Rix (SPD) will bessere Klinikfinanzierung

Sollte die SPD an die Macht kommen, wollen sich die Sozialdemokraten laut ihrem schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten Sönke Rix für eine bessere Krankenhausfinanzierung einsetzen. So sollen auch kleinere Kliniken finanziell überleben können. Das sagte Rix in der Sendung Zur Sache Spezial. Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegen zu wirken, würde eventuell auch mehr Zuwanderung helfen, findet der SPD-Bundestagsabgeordnete. Rix warb außerdem für die Pläne der Sozialdemokraten Hartz IV abzuschaffen und daraus ein Bürgergeld zu machen, das Langzeitarbeitslose ohne große bürokratische Hürden beziehen sollen. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 34,5

Dem Land wurden am Dienstagabend 206 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 34,5 (Datenstand 21.9.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 75.158. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 keine neuen Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiter bei 1.681. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Handball: THW Kiel empfängt norwegischen Meister

Die Handballer des THW Kiel wollen am Mittwoch den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Vorrunde der Champions League einfahren. Zu Gast in der Kieler Arena ist der norwegische Meister Elverum HB. Die Partie gegen die Skandinavier, die vom ehemaligen THW-Spieler Börge Lund trainiert werden, ist ein Novum für die Kieler. Bislang haben sich die beiden Teams noch nie gegenübergestanden. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Mörel: Feuer zerstört landwirtschaftliches Gebäude

Bei einem Brand in Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein 600 Quadratmeter großes landwirtschaftliches Gebäude vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr wurde nach Angaben eines Sprechers um 1.45 Uhr alarmiert. Als sie in der Bergstraße eintraf, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Menschen waren nicht in dem Haus, die Kälber im angrenzenden Stall waren zu dem Zeitpunkt auf der Weide und wurden nicht verletzt. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte vor den Flammen geschützt werden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Bad Schwartau: Therme geräumt

Die Holstein-Therme Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) wurde gestern Nachmittag geräumt, Gäste musste das Gebäude verlassen. Grund war laut Rettungsleitstelle ein Wasserrohrbruch im Keller, in dem unter anderem Schwefelsäure und Desinfektionsmittel gelagert waren. Der Keller stand den Angaben nach einen halben Meter unter Wasser. Neben den Feuerwehren Bad Schwartau und Groß Parien rückten auch DRK, THW und der Löschzug Gefahrgut an. Spezialisten haben dann das Wasser untersucht und konnten am Ende aber Entwarnung gegeben: Chemikalien waren nicht ausgelaufen.I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 06:00

Landesstraßennetz schwerer beschädigt als erwartet

Keine guten Nachrichten von den Baustellen im Land: die Straßen sind deutlich mehr und massiver beschädigt als noch 2018 prognostiziert. Das teilte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag mitund bezog sich dabei auch auf die jüngste gutachterliche Zustandserfassung. "Das macht die Reparaturen langwieriger und kostspieliger", sagte er. Zwar werde auch weiterhin die Summe von bis zu 90 Millionen Euro pro Jahr auf die Straßen gebracht - doch würden die Baufirmen dafür im selben Zeitraum weniger Kilometer schaffen. Der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Torsten Conradt, sagte, dadurch verschiebe sich für knapp über die Hälfte der noch offenen Sanierungsprojekte der Fertigstellungstermin um mindestens ein Jahr nach hinten. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

Wetter

Heute nach vereinzeltem Nebel heiter bis wolkig, regional sonnige Phasen. In Nordfriesland und von Stormarn bis nach Ostholstein und Lauenburg vorübergehend kompaktere Wolken möglich, aber meist trocken. Höchstwerte 18 Grad in Niebüll bis 20 Grad in Itzehoe. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee zunehmend frischer und stark böiger westlicher bis südwestlicher Wind. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.09.2021 08:00

