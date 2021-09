Stand: 21.09.2021 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Trainer Ole Werner bei Holstein Kiel zurückgetreten

Trainer-Beben bei Holstein Kiel: Ole Werner hat sein Amt beim Fußball-Zweitligisten am Montag überraschend niedergelegt. Die Kieler konnten nur eine der ersten sieben Partien gewinnen, erst am Sonnabend kassierten die "Störche" im Nordduell mit Hannover 96 eine bittere 0:3-Pleite. In der Relegation in der Vorsaison war der 33-jährige Werner mit der KSV am Aufstieg gescheitert. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar. Ein Kandidat soll nach Informationen des NDR der frühere St.-Pauli-Trainer Markus Kauczinski sein. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:00

Weniger Jugendliche in Vereinen: Mannschaften brechen weg

Der Mannschaftssport in Schleswig-Holstein steht wegen Corona vor Problemen: Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein kämpfen viele Vereine damit, im Kinder- und Jugendbereich Mannschaften vollzubekommen. Laut Landessportverband gibt es allein bei den ganz Jüngeren Rückgänge von 20 Prozent. Unter anderem in Preetz im Kreis Plön gibt es im Moment keine weibliche- und keine männliche Handball E-Jugend-Mannschaft mehr, und auch die weibliche C und die männliche A-Jugend sind nicht mehr gemeldet. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz nun 34,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut etwas zurückgegangen. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 34,4 - nach 36,2 am Sonntag. Eine Woche zuvor hatte die Landesmeldestelle sie mit 42,3 angegeben. Innerhalb eines Tages wurden 94 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten vom Montagabend (Stand: 19.21 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 28, am Montag vergangener Woche 146. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:00

Bundestagswahl: Kubicki will Jamaika-Regierung auch im Bund

Der FDP-Bundesvize und Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki baut auf eine Jamaika-Koalition nach der Bundestagswahl. Das hat er in der Sendung "Zur Sache"-Spezial gesagt. Weil aber auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und den Liberalen möglich erscheint, schlägt Kubicki vor, dass die kleineren Parteien sich vorher zu Sondierungsgesprächen treffen sollten. Inhaltlich wollen die Liberalen, Unternehmen entlasten und auch kleinere und mittelständische Betriebe zur Digitalisierung motivieren. Klimaschutz soll über einen CO2-Emissionshandel möglich sein. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:00

Dithmarscher Kohltage beginnen

Mit dem offiziellen Anschnitt des ersten Kohlkopfes beginnen heute die 35. Dithmarscher Kohltage. In Anwesenheit von Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs zum Messer greifen und die Ernte des Gemüses starten. Der Kohlanschnitt auf dem Hof der Familie Piening in Tiebensee wird im Internet übertragen und auf einer Leinwand auf dem Heider Marktplatz gezeigt. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:30

"Gorch Fock" vor zweiter Probefahrt

Nach einem Motorschaden auf dem gerade erst sanierten Segelschulschiff "Gorch Fock" soll an heute die zweite Probefahrt starten. Das teilte die Lürssen-Werft am Montag mit. Bei der ersten Probefahrt aus eigener Kraft nach fast sechs Jahren Sanierung hatte Anfang September ein Ventil nicht funktioniert und das Schiff der Bundeswehr wurde in Schlepp genommen. Das Ventil, das den Dieselantrieb mit frischem Kühlwasser versorgt, wurde nun ausgetauscht. Die "Gorch Fock" soll am Nachmittag vom Marinestützpunkt Wilhelmshaven ablegen und einen Tag später wieder dort einlaufen. Dies sei aber abhängig vom Wetter, sagte ein Werftsprecher. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 05:30

Wetter

Heute nach Auflösung örtlicher Nebelfelder dichtere Wolkenfelder und von der Nordsee her auch Schauer, daneben auch trockene Phasen mit Aufheiterungen. Höchstwerte 15 Grad in Dahme bis rund 17 Grad auf den Halligen. Schwacher bis mäßiger Wind, im Verlauf auf westliche Richtungen drehend. . I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.09.2021 08:00

