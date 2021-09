Stand: 18.09.2021 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehrere Brände im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es gebrannt. Nach Angaben eines Sprechers wurde die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr zu einem Brand bei Hohn gerufen. In einer etwa 180 Quadratmeter großen Scheune, in der Holz gelagert wurde, war ein Feuer ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Knapp eine Stunde später brannte es dann wieder: im 40 Kilometer entfernt liegenden Groß Buchwald - betroffen war ebenfalls eine Scheune. Noch während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte ein weiteres Feuer in der Scheune nebenan. Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen und beide Gebäude retten. Dort waren rund 100 Kräfte im Einsatz. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.09.2021 08:00

Kutter in Nordsee abgebrannt, Fischer verletzt gerettet

Ein brennender, etwa 17 Meter langer Fischkutter im nordfriesischen Wattenmeer zwischen den Halligen Langeneß und Hooge hat am späten Freitagabend die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Atem gehalten. Nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei hat es im Maschinenraum angefangen zu brennen - warum, ist noch unklar. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten noch rechtzeitig runter vom Boot. Laut Rettungsleitstelle Nord flog zufällig ein Seenotrettungshubschrauber vorbei, der die beiden dann im Rettungsfloß entdeckte und per Seilwinde aus der Nordsee zog. Die beiden Fischer kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Heide (Kreis Dithmarschen). Der Kutter ist inzwischen vollständig abgebrannt - die Wasserschutzpolizei will nun herausfinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.09.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt nun bei 39,6

Dem Land wurden am Freitag 160 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nun bei 39,6 (Datenstand 17.9.). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.677. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.09.2021 08:00

Grünen-Kandidatin Amtsberg kritisiert Afghanistan-Politik

Die Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl der Grünen Schleswig-Holstein, Luise Amtsberg, hat vor Panikmache im Bezug auf Flüchtlingsströmen aus Afghanistan gewarnt. In der Sendung Zur Sache Spezial kritisierte sie die Union für ihre Haltung, dass sich ein Szenario wie 2015 nicht wiederholen dürfe. Der Lösungsansatz der Bundesregierung, dass man bei der Aufnahme von Flüchtlingen auf Nachbarländer wie Pakistan setzen müsse, zeige, dass Union und SPD von der Lage in der Region "keine Ahnung hätten", meint Amtsberg. Pakistan habe kein Interesse, Flüchtlinge aufzunehmen. Deutschland habe sich 20 Jahre lang in innere Angelegenheiten Afghanistans eingemischt und müsse dafür nun auch Verantwortung übernehmen, so Luise Amtsberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.09.2021 06:00

Wetter: Etwas Regen möglich

Heute Nachmittag gibt es viele Wolken. Dabei ist regional sowie gelegentlich noch etwas Regen möglich - tendenziell lässt es aber nach und es bleibt im Verlauf des Tages häufiger trocken. Gebietsweise kann es auch Auflockerungen mit etwas Sonnenschein geben. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 17 Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 19 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg).

